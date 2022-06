Diputados podría debatir este miércoles el proyecto sobre Boleta Única de Papel

Diputados nacionales de diferentes bloques opositores, encabezados por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, buscarán sesionar este miércoles para debatir el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales, iniciativa que es rechazada por el Frente de Todos (FdT) que la considera, entre otras cuestiones, extemporánea.



En la sesión, programada para las 14, la oposición deberá reunir el quórum de 129 diputados con sus propios legisladores, ya que el FdT no bajará al recinto porque considera que se trata de un tema que no está "en la agenda de la gente".



El pedido de sesión especial lleva las firmas de Miguel Nanni (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (CC), Alejandro "Topo" Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y José Luis Espert (Avanza Libertad), entre otros.



Para aprobar la iniciativa la oposición necesitará 129 votos afirmativos, es decir la mitad más uno de los 257 que integran el cuerpo, por tratarse de una ley de carácter electoral; entre los espacios convocantes a la sesión suma 128 voluntades, por lo que estaría a solo uno de lograr el quórum de lograr asistencia perfecta de sus diputados.



El riojano Felipe Alvarez, de Ser; el representante del Movimiento Popular Neuquino o los dos de la bancada libertaria que lidera Javier Milei son los diputados que acompañaron hace un mes el emplazamiento para que se ponga este tema en la agenda de las comisiones, y actuarían en consecuencia mañana, aunque no estamparon sus firmas en la convocatoria a la sesión especial.



Desde la Izquierda, tres de los cuatro diputados que integran el espacio confirmaron a Télam que no contribuirán con el quórum, en tanto que Romina Del Plá, que apoyó el emplazamiento, aún no fijó postura.



El dictamen de mayoría establece que el sistema de Boleta Única de Papel se aplicará para las primarias PASO y las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, aunque en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.



Además se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boleta y urna separadas; y se autorizará el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta 2019.



El rechazo de oficialismo al proyecto fue puesto de relieve durante las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron durante el debate en comisiones: La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que "desde el '83 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias", dijo que el sistema "ha dado pacífica alternancia a las distintas fuerzas" y consideró que con los planteos para cambiar el sistema "se pone en cuestión la legitimidad de todos los cargos electos".



Por su parte, el Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, dijo que "estamos en una discusión apresurada me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar y diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral".



"Me preocupa que sea una discusión exprés" afirmó Schiavi, quien propuso que los que defienden esta reforma "construyan una evidencia" y dijo que "tenemos elecciones libres, limpias y transparentes. Modificar el sistema trae más riesgos que soluciones".