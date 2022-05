Frigerio y Gainza compartieron actividad: “Los entrerrianos somos muy patriotas”

Los dirigentes de Juntos por el Cambio, el Diputado Nacional Rogelio Frigerio y el ex concejal de Paraná Emanuel Gainza participaron del evento.“Estamos festejando el día de la Patria con adultos mayores que se han vestido para la ocasión, con los bailes de aquél entonces, celebrando un día muy importante para todos los argentinos”, resaltó aFrigerio participó al mediodía de este miércoles de un locro; luego de un festejo con niños en el Club Don Bosco y su agenda, según detalló, “seguirá hasta la noche”.y nadie se da por vencido. No encontré a algún entrerriano que bajara los brazos, que sintiera que estamos condenados a vivir de esta manera, sino por el contrario. Permanentemente me encuentro con vecinos que me dicen: estamos para más, hay que meterle para adelante, y que sin dudas vamos a salir adelante”, manifestó.De la misma manera, opinó: “A la cultura del trabajo no la han podido destruir. Y, por nuestra ubicación geográfica, nuestros recursos naturales y sobre todo por nuestro capital humano. Estoy convencido de eso. Creo que todos los entrerrianos en cada rincón de nuestra provincia lo sienten de esta manera”.Por su parte,Hoy es una fecha emblema sobre lo que representa la Argentina el trabajo, la cultura del esfuerzo y eso es lo que estamos festejando junto a los más de 150 adultos mayores, en este lugar”.