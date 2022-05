UPCN quiere garantizar transparencia en el ingreso a suplencias en Comedores

También, se lograron coincidencias en cuanto a la conformación de una comisión de suplentes que propone esta organización gremial.



La semana pasada UPCN elevó un borrador con las correcciones que pretende introducir en el nuevo reglamento para cubrir suplencias, "fundamentalmente pensando en una normativa clara, con un procedimiento que resulte sencillo y comprensible para los interesados y para quienes tengan participación en el proceso", explicó Carina Domínguez.



Al precisar algunos de los puntos tratados, indicó que "se dialogó acerca de la conformación del listado de postulantes, cómo se va a llamar a inscripción y la documentación que se exigirá como requisito para postularse".



Asimismo, se analizaron algunos criterios que deberían priorizarse en el listado de postulantes para cubrir las suplencias. Se mencionó la capacitación, el lugar de residencia en función de la localización donde se llame a inscripción, la situación socio familiar de los inscriptos, entre otros.



Domínguez, en otro orden, hizo notar que si bien en principio, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Dirección de Comedores habían presentado ciertas objeciones al planteo de UPCN para constituir una comisión de suplentes, finalmente accedieron a incluir en la nueva normativa la conformación de ese ámbito integrado por funcionarios del área y representantes gremiales. Resta ahora definir cuáles serán las facultades de la comisión de suplentes", dijo.



En ese sentido, insistió con que "UPCN asigna mucha importancia al hecho de contar con un ámbito de discusión para poder darle transparencia a todo el procedimiento" y adelantó que "podría controlar el listado provisorio de postulantes y al mismo tiempo, analizar situaciones cuando un suplente tuviera una información desfavorable después de haber realizado un reemplazo o cubierto una vacante. Esa comisión de suplentes analizaría el caso para que no hubiera arbitrariedades". Además, "tendría como propósito controlar que se cumpla el orden establecido en el listado definitivo de postulantes y que la antigüedad del inscripto sea priorizada al momento de asignar una suplencia".



Otra propuesta que presentó UPCN es "implementar una evaluación de desempeño cuando se termina la suplencia o periódicamente, para quienes tienen continuidad, previendo el derecho a descargo, con todas las garantías para el trabajador, en caso de que resultara desfavorable". Domínguez advirtió que "ya no sería el Coordinador departamental de Comedores en cada localidad sino esa Comisión la que debería dictaminar con relación a esa situación puntual".



La Secretaria Gremial de UPCN volvió a subrayar que "actualmente, no existe ningún parámetro ni pauta para el ingreso de suplentes en el área de Comedores, por lo que sería un gran avance empezar a implementar todas estas propuestas sin descartar que, en función de la puesta en práctica, pudieran modificarse si fuera necesario para perfeccionar este proceso".



UPCN confía que todas las alternativas presentadas en la mesa paritaria sectorial serán analizadas por los funcionarios y en los próximos días podría haber una propuesta más acabada para llegar a un acuerdo, indicaron finalmente desde el gremio.