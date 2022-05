El STJ rechazó el amparo presentado por Cecilia Goyeneche

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Cecilia Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.La decisión del máximo Tribunal provincial, integrado por un vocal del cuerpo y conjueces, se tomó por mayoría: cuatro integrantes votaron por rechazar el fallo de primera instancia que favorecía el criterio de Goyeneche de que el Ministerio Público Fiscal no debió haber sido corrido de la acusación en su contra por mal desempeño de funciones. Sólo uno falló en sentido contrario, manteniendo esa postura.Con la decisión del Superior Tribunal, el Jurado de Enjuiciamiento (HJE) no tiene más obstáculos para continuar con la votación que comenzó hace más de una semana. Los siete integrantes del cuerpo deberán definir antes de fin de mes si la remueven o no del cargo de Procurador Adjunta.Al momento de tratar los cargos en contra de Goyeneche, el Jurado de Enjuiciamiento había ordenado desplazar al Ministerio Público Fiscal, órgano designado por la ley para acusar en caso de jury, debido a que siendo una de sus cabezas la sometida a proceso, los fiscales perderían objetividad.Contra la decisión, la Fiscal interpuso una acción de amparo. En un primer momento, la jueza de feria Elena Albornoz había dado parcialmente la razón a la Procuradora Adjunta y ordenó que el Ministerio Público Fiscal se haga cargo de la acusación en el Jury.Luego, el Superior Tribunal de Justicia revocó ese fallo por cuestiones formales y el proceso contra Goyeneche se hizo con un fiscal ad hoc. La Corte revirtió esa decisión y ordenó que se analice en profundidad el planteo.El Jurado de Enjuiciamiento había dispuesto el lunes poner a despacho una serie de planteos realizados por el Procurador General Jorge García y la propia Goyeneche, debido a que el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que deje de lado cuestiones formales y trate su planteo, trajo aparejado que el fallo de primera instancia de su amparo haya recobrado vigencia. Esto cambió con el fallo del STJ de este mediodía.A favor de Goyeneche votó el vocal del STJ Bernardo Salduna, mientras que en contra lo hicieron los conjueces Fabiola Bogado Ibarra; Guillermo Federik; Emilo Matorras y María Gabriela López Arango. Salduna había sido recusado por pérdida de objetividad al haber adelantado opinión sobre el caso, pero el planteo fue rechazado.Bogado Ibarra apeló a un aspecto formal para rechazar el amparo: “Las decisiones adoptadas por el HJE no pueden ser cuestionadas judicialmente por vía de la acción de amparo bajo el riesgo de provocar, además de las inimaginables interferencias al ejercicio de las funciones que le son en principio privativas, un quiebre del sistema institucional y republicano que nos identifica como Estado”, sostuvo.Este criterio también fue tomado por Federik, quien además marcó que la pérdida de objetividad de los fiscales ante el caso temida por el HJE se verificó cuando se conoció que casi la totalidad de los integrantes del Ministerio Público habían hecho un pronunciamiento a favor de Goyeneche. “El fundado temor de falta de objetividad, producto de la relación jerárquica propia del MPF, acreditado luego a través de la conducta pública de sus miembros, la solución alcanzada por el HJE fue una de las tantas posibles, en donde el MPF mantuviera su rol en el proceso, pero a través de un funcionario ajeno a su estructura jerárquica”, razonó.Matorras también hizo planteos formales y López Arango adhirió a los fundamentos y votos precedentes.El proceso contra Goyeneche se sustanció durante los primeros días de mayo. El fiscal ad hoc Gastón Justet pidió su remoción y la Fiscal, representándose a sí misma aunque con el acompañamiento de los abogados Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita, había requerido su absolución.Tras cerrarse las audiencias, el Jurado pasó a deliberar. Su decisión se tiene que conocer antes del 2 de junio, cuando vence el plazo máximo de seis meses para que culmine el proceso. Hasta ahora se conoce que emitió su voto Juan Smaldone y que la próxima en emitir sentencia será Verónica Mulone.Smaldone integra el Jurado en representación del Superior Tribunal de Justicia. Los otros dos integrantes por ese órgano son los vocales Daniel Carubia y Gisela Schumacher. Mulone representa al Colegio de la Abogacía de la provincia junto a Gonzalo García Garro. Completan la conformación dos legisladores: Armando Gay por el Senado y Gustavo Zavallo por Diputados. (Infobae)

