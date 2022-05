Por primera vez serán relevadas las poblaciones escolares de todas las edades

El Censo que se realiza hoy en todo el país incluirá por primera vez a toda la población sin límite de edad, lo que permitirá reconstruir la "edad educativa" a partir de la fecha de nacimiento de la persona censada junto a las preguntas sobre el sexo registrado al nacer y la identidad de género autopercibida, informaron especialistas del Indec y del Ministerio de Educación.



Ambos organismos dieron detalles de cómo impactará en las estadísticas educativas y en la toma de decisiones los datos que suministrará el Censo Nacional de Población y Viviendas en un encuentro virtual organizado por la Universidad Nacional Pedagógica (Unipe) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) ante investigadores y estudiantes de algunas de sus maestrías.



La directora nacional de Estadísticas Sociales y Población, Gladys Massé, explicó que incluir la fecha de nacimiento para calcular la "edad educativa" se hará con las ideas de "facilitar los análisis de los rezagos o la sobreedad" en la población escolar, y por primera vez "se aplicará el bloque de preguntas de educación a toda la población sin un mínimo de edad".



Massé detalló que, a diferencia de censos anteriores, no se incluye la pregunta sobre alfabetización "habida cuenta de que los indicadores ya brindan números en ese sentido", y la construcción de este ítem "se realizará en base a la relación de las respuestas sobre si asistió, o la asistencia actual" al sistema educativo.



La funcionaria destacó que el requerimiento sobre la identidad de género autopercibida "es algo que aparece por primera vez en los censos para la población escolar. No se maneja aquí el concepto de la orientación sexual sino el de la autopercepción", explicó.



El Ministerio de Educación elabora anualmente un relevamiento basado en los datos que arrojan las escuelas sobre alumnos y docentes, pero hay datos que tienen que ver con lo poblacional, que no pueden surgir de esas fuentes sino de un censo.



María Laura Alonso, integrante de la Dirección de Información Educativa de esa cartera, dijo que para relevar esta información "existen datos agregados. No podemos seguir la trayectoria educativa de un alumno a lo largo de los años, sino trayectorias de grupos de alumnos, por lo que tenemos una dificultad para registrar la tasa de egreso ya que muchos alumnos no necesariamente egresan cuando terminan de cursar".



Alonso destacó que los indicadores sobre la tasa de escolarización y la distribución de la población según el máximo nivel educativo alcanzado "son vitales para la toma de decisiones, y no pueden provenir de las escuelas sino de un censo poblacional".



En los períodos intercensales, para determinar la tasa de escolarización "se cuenta con una información de la que no se pueden desagregar muchos datos, como la Encuesta Permanente de Hogares, o tasa de matrícula, por lo que los datos del Censo son insustituibles para nosotros", aseguró la funcionaria.



Julián Falcone, también de esa Dirección, aseguró que contar con la fecha de nacimiento de la persona "es muy importante para saber la edad educativa teórica".



Y aseguró que están "esperando desde el Ministerio los datos relativos al sexo registrado al nacer y la identidad de género autopercibida porque en nuestros propios relevamientos tenemos que actualizar todo este tipo de temas".



"Contar con la información del Censo es apoyar la base empírica de las decisiones que vayamos a tomar. Al trabajar con población infantil, el registro tiene alguna complejidad que aún desconocemos", aseguró.



Para Falcone la eliminación de la edad de hasta tres años con la cual se relevaba el nivel educativo de las personas "es muy importante para tener más datos sobre el nivel inicial, ya que siempre se focalizaba desde la primaria ".



Precisó, además, que la inclusión de la palabra "asiste" o "cursa" en lo referido al nivel educativo "no es algo menor porque las modalidades de cursada y asistencia fueron evolucionando hacia las formas virtuales".



"También se eliminaron las modalidades que no existen más (como EGB o Polimodal) lo que facilita el registro para el censista", mientras que haber desdoblado el nivel inicial entre jardines maternales (menos de tres años) y la salas de 4 y 5 "también fue importante porque tenemos registradas las escuelas supervisadas por el Ministerio y hay una multiplicidad de ofertas para el nivel maternal, que no lo están".



En este aspecto, Falcone detalló que "nos estábamos perdiendo los datos de los grupos de chicos de esas edades", y destacó que desde el Ministerio esperan los datos del Censo para corroborar "la baja de la natalidad y para avanzar (en la planificación de) la doble jornada en educación primaria".