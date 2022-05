Instarán a beneficiarias de la AUH a inscribirse para acceder al bono de $18.000

Sociedad Titulares de pensiones no contributivas comenzaron a cobrar Refuerzo de Ingresos

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses),, dijo este lunes queapunta a llegar a la franja de poblaciónSe trata del bono destinado a trabajadores informales, monotributistas A y B y empleados de casas particulares, quienes "no tienen una instancia de paritaria", recordó la funcionaria, y contó que la mayoría de las consultas que reciben en la Anses sobre este beneficio corresponden "a mujeres"."Si cobraste el IFE en la pandemia (de coronavirus), el refuerzo no se acredita automáticamente", advirtió y explicó que "inscribirse es muy fácil"., aseguró la funcionaria.Sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), Raverta indicó que desde el organismo que administra la seguridad social se aspira a que "todas las mamás que acceden a esta prestación tengan la posibilidad de recibir este refuerzo".Y agregó:Sobre la fecha de cobro detalló:"Los interesados se pueden inscribir las 24 horas del día, no hay un horario de oficina. Si la persona que solicita el refuerzo no tiene teléfono o computadora, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas", concluyó Raverta.