Aplicarán descuento a estatales no afiliados como aporte solidario a sindicatos

El origen

La opinión de ATE

“Se aplica hace años”

Fundamento

Los trabajadores de la Administración Pública harán un aporte de sus salarios de marzo a raíz del acuerdo paritario al que llegaron los gremios el 22 de febrero último. Será por única vez y en beneficio de los dos gremios que participaron de la negociación paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).El 22 de febrero, el Poder Ejecutivo propuso a las entidades gremiales un aumento hasta septiembre que totaliza 45,45 %. Además, la administración provincial se comprometió a convocar en septiembre a nuevas reuniones para analizar la pauta salarial de a acuerdo a la variación inflacionaria. Los incrementos serán sobre la base de los haberes de enero de 2022 y se desarrollarán de manera escalonada: 21,21 % en marzo; 8,08 % en junio; 8,08 % en agosto, y 8,08 % en septiembre.En ese último acuerdo salarial alcanzado en la reunión del 22 de febrero del 2022, fue pedido por una de las partes hacer operativo el artículo 92° de la Ley N° 9.755 -Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos-. Ese artículo prevé cuotas de solidaridad a cargo de los empleados, con validez obligatoria tanto para afiliados como para no afiliados y a favor de las asociaciones participantes de la negociación colectiva. “Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de la asociación participante en la negociación, tendrán validez tanto para los afiliados como para los no afiliados, en los términos de la Ley Nº 23.551 y de la Ley Nacional de Convenciones Colectivas de Trabajo”, dice esa norma.“Esa disposición de nuestro régimen laboral a su vez se encuentra en correlación con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 23.551 (de Asociaciones Sindicales)”, dijeron desde ATE, “siendo de larga tradición en el derecho laboral convencional argentino, tanto en el ámbito de la actividad privada como en el público, inclusive en el sector docente de Entre Ríos, aunque no hasta la fecha en el estatal”.El Consejo Directivo Provincial de ATE consideró “criterioso establecer un aporte de un 2% y por única vez en relación a la paritaria 2022 sobre los trabajadores no afiliados con los haberes del mes de marzo de este año”.A la vez, planteó que se excluya “de esta cuota de solidaridad a los trabajadores afiliados, ya que voluntariamente contribuyen todos los meses con su aporte a sostener las actividades, organización y luchas llevadas adelante”.“Cuando se llega a un acuerdo paritario, los sindicatos que van a negociar se sostienen gracias a los aportes de los afiliados, que contribuyen 13 meses al año, ya que también se descuenta sobre el sueldo anual complementario”, argumentó el secretario de Prensa de ATE, Julio Luján, en diálogo con. Y remarcó: “Los afiliados aportan 13 meses al año, mientras que esto será un solo descuento por un solo mes para el conjunto de los trabajadores, con el entendimiento de que es un beneficio para todos”.Recordó que este aporte solidario “se aplica hace años” sobre los trabajadores estatales nacionales y también “en la mayoría de los convenios colectivos”. En Entre Ríos, en cambio, sólo ocurre con los docentes. “Seguramente a partir de ahora se va a aplicar anualmente cada vez que se llegue a un acuerdo en la paritaria estatal”, anticipó Luján y precisó que “será un descuento del 2% del salario por única vez”. A los afiliados de ATE, por otro lado, se les descuenta mensualmente el 2,2% de sus haberes como cuota de afiliación.Luján defendió el aporte solidario: “Cuando negociamos salarios, lo hacemos para todos, no sólo para afiliados. Por eso tiene sentido”, sostuvo.“ATE comparte el razonamiento, legalmente dispuesto, de la posibilidad de aplicación de un aporte único y limitado en el tiempo por parte de los no afiliados, puesto que las negociaciones paritarias necesariamente son abarcativas de todos los trabajadores, sin discriminación de pertenencia sindical o no”, afirmó el sindicato en un documento enviado a. “Por esta causa decimos que no es justo que los beneficios que llegan sin distinción al conjunto, producto de la negociación sindical, sean alcanzados solo por el esfuerzo económico de aquellos que deciden contribuir afiliándose voluntariamente”, subrayó.