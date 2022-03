Agmer realiza su congreso: iría por una contraoferta, sin paros inmediatos

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que hoy sesiona en Villaguay, deberá resolver qué estrategia seguir en el marco de la cerrada discusión con el Gobierno por una nueva oferta salarial.El gobierno provincial presentó dos propuestas de recomposición salarial para 2022 sobre la base de un 45,45%, en cuatro tramos. Las mismas fueron rechazadas por el sindicato docente. En ese escenario, el Poder Ejecutivo decidió retirar de la mesa de negociación lo propuesto y, además, ordenó descontar los días no trabajados por paros por parte de los docentes.El encuentro de este miércoles en Villaguay, Agmer analizará reclamar al Gobierno una nueva oferta, y no se descarta que el gremio presente una contrapropuesta al Ejecutivo.De igual modo, se indicó que hay una dispersión en los mandatos: dos seccionales que usualmente acuden a los congresos con posturas parecidas, Federal, cuya conducción está en manos de la Agrupación Ñandubay, y Victoria, liderada por la Lista Blanca, esta vez tienen posiciones que se diferencian. La primera mocionará en el congreso una contraoferta a presentar al Gobierno con plan de acción; en cambio, la segunda también propondrá una contraoferta, pero sin plan de acción.“Seguro sale el pedido de una contrapropuesta al Gobierno -ilustró otro dirigente del gremio docente-. Pero también hay mociones de paro, pero no de todas las seccionales. Hay mociones para que se acorten los tramos de la oferta salarial: en vez de cuatro tramos, que sean tres; otros que ratifican el 45,45% ya presentado; y quienes piden más porcentaje”.La negociación salarial del Ejecutivo con los docentes transitó tres instancias: el 27 de enero se presentó una oferta de recomposición salarial que equiparó el aumento de los sueldos de maestros y profesores con el índice de inflación de 2021: se otorgó un 8,9% para dejarlo en un 50,9% anual. Luego, sobrevino la paritaria 2022: el 22 de febrero el Gobierno ofreció un 45,45%, en cuatro tramos: los incrementos serían sobre la base de los haberes de enero de 2022 y se aplicarán de manera escalonada: 21,21 % en marzo; 8,08% en junio; 8,08 % en agosto, y 8,08 % en septiembre. En septiembre, se reabriría la paritaria.Pero esa oferta fue rechazada por el congreso de Agmer que se reunió el viernes 25, en Colón, situación que forzó al Poder Ejecutivo a definir una reunión de urgencia, que convocó para el sábado 26, en la Secretaría de Trabajo. La notificación al sindicato llegó mientras se desarrollaba el congreso. Los congresales de Agmer votaron dos días de paro, para miércoles 2 y jueves 3 de marzo que, ante esa convocatoria, quedaron en suspenso y así el ciclo lectivo pudo empezar sin paros docentes, por primera vez en 12 años.En esa propuesta del sábado 26 de febrero el Gobierno reformuló la propuesta salarial para 2022 que había hecho, un 45,45% en cuatro tramos, sólo que uno de esos tramos se adelantaba de junio a mayo, y además también se anticipa la reapertura de la paritaria para agosto.La nueva propuesta consistió en un aumento del 45,45% sobre el sueldo de enero 2022 (que incluye el 8,9% otorgado en la primera reunión), dividido en cuatro tramos:Primer tramo: un 21,21% con el sueldo de marzo.Segundo tramo: un 8,08% con el sueldo de mayo.Tercer tramo: un 8,08% con el sueldo de agosto, yCuarto tramo: un 8,08% con el sueldo de septiembre.Pero el congreso de Agmer que sesionó el jueves 3 de marzo en San Salvador volvió a dasairar al Gobierno. Rechazó la nueva propuesta de aumento salarial y votó la aplicación de cuatro días de paro: el viernes 4, el miércoles 9, y los días miércoles 16 y jueves 17.