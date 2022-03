Kueider defendió refinanciamiento de deuda con FMI: "es la única opción viable"

El senador Edgardo Kueider fundamentó su voto positivo al refinanciamiento de la deuda con el FMI. Resaltó que es una deuda “contraída por el gobierno de Mauricio Macri”, y el consenso de los gobernadores de la mayoría de las provincias. “Es la única opción viable”, afirmó.El senador entrerriano consideró que el proyecto que se encuentra en tratamiento en el Senado “es la única opción viable”, y descartó el pago de la deuda con los vencimientos pautados originalmente por el gobierno de Cambiemos: “Es inviable para la Argentina. Deberíamos reducir asignaciones, planes sociales, AUH, políticas alimentarias, vacunas Covid, recortar transferencia a las provincias, a las universidades”, dijo.En ese sentido, advirtió que no pagar la deuda “es sinónimo de default”, y que por lo tanto significa “el cierre de canales de financiamiento internacional para el sector público y privado, incremento de la fuga de capitales, disminución de la inversión extranjera directa, condicionamiento de las actividades comerciales internacionales, presión sobre el dólar, aumento de precios, caída del salario y falta de acceso a los mercados internacionales”.“El default afecta al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a los municipales, a las empresas y a las familias argentinas. El default es más pánico, más incertidumbre, menos emprendimiento, menos inversión. Son experiencias vividas, experiencias pasadas”, insistió el representante de Entre Ríos en la Cámara Alta.“No me vengan con tecnicismos. Estamos refinanciando la deuda de Mauricio Macri”, enfatizó Kueider tran recordar que se trata de “la deuda que se suscribió en 2018, tal como lo dice el artículo 1º”, del proyecto que está en tratamiento por estas horas.Además ponderó al presidente Alberto Fernández y al equipo económico por el acuerdo alcanzado. También destacó el trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller y Marcelo Casaretto, y el de los presidentes de los bloques mayoritarios para arribar a “una abrumadora mayoría” en la media sanción del acuerdo en la Cámara Baja.Luego subrayó el amplio acompañamiento del proyecto por parte del Frente de Todos en las provincias, en el gabinete nacional y entre los legisladores nacionales. "Voto por el refinanciamiento porque en Entre Ríos, mi gobernador Gustavo Bordet está de acuerdo; porque los gobernadores de Tucumán, San Juan, La Rioja, Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, por citar algunos, están a favor", enumeró.Y continuó: "voto a favor porque la gobernadora de Santa Cruz está de acuerdo, porque el gobernador de Buenos Aires está de acuerdo, porque el Ministro del Interior está de acuerdo, porque los Senadores de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Formosa, Corrientes, Córdoba, Chubut, y Catamarca, también están de acuerdo".“Primero está la patria, y no quiero que millones de argentinos sufran las consecuencias del default. Después está el movimiento, y voy a acompañar firmemente a mi presidente que es de mi espacio, al que no hay que darle la espalda en momentos difíciles. Es nuestro frente electoral el que gobierna. Por último están los hombres. No podemos permitirnos especular políticamente con el fracaso de un gobierno para tener aspiraciones a gobernar luego”, ilustró Kueider.Por último, aseguró que vota “con responsabilidad, que es lo que corresponde ante la gravedad”, del contexto actual. “Terminemos con la mediocridad, terminemos con la grieta. Planifiquemos un país a mediano y largo plazo”, convocó.