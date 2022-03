Organizaciones sociales y políticas marcharon contra el acuerdo con el FMI

Organizaciones sociales y políticas se movilizaron este jueves a Casa de Gobierno para manifestarse contra el acuerdo con el FMI. La representante del MST, Nadia Burgo, dijo aque “la única deuda que hay es con el gobierno argentino” al tiempo que sostuvo que el acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio lo que hace “es convalidar una estafa que se ha hecho a nuestro pueblo. La deuda externa argentina está basaba en mecanismos fraudulentos e ilegales”.Argumentó que “nada de la deuda que se ha tomado se ha visto reflejado en mejorar la situación de nuestro país y este acuerdo profundizará el ajuste, la crisis económica y profundizar el modelo de saqueo y contaminación”.Por su parte, el referente de Libres del Sur, Julián Jarupkin, manifestó que “tuvimos 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno fue beneficioso para el país y este no será distinto, sino que traerá las mismas recetas que el FMI implementa en cada uno de los países con los que realiza un acuerdo”.“Lo que no queremos es que el pueblo siga pagando una deuda estructural. Esos recursos se podrían destinar hacia la productividad interna y generación de empleo genuino”, sugirió.Informó que Libres del Sur realizó “una consulta popular durante cuatro días en la que votaron 1.300.000 personas en el país. El 92% dijo que no está de acuerdo con este pacto que nos lleva a una profundización de la crisis y el ajuste”.