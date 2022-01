“No es momento de incorporar vacuna contra el covid al calendario obligatorio”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "todavía no es momento de incorporar la vacuna contra el coronavirus al calendario obligatorio", a la vez que destacó que se evalúa "permanentemente" la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo.



"Todavía no es momento para incorporar la vacuna Covid al calendario obligatorio", aseguró la ministra, quien precisó que esta posibilidad está en permanente evaluación por parte del Gobierno nacional.



Por otro lado y sobre la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo al plan de vacunación, Vizzotti agregó: "Evaluamos permanentemente la necesidad de avanzar con refuerzos de inmunidad con una cuarta dosis".



"Nosotros queríamos dar refuerzo a los 6 meses y con el aumento de los casos lo bajamos a 4 meses", remarcó, tras señalar que es muy posible que con "la combinación de vacunas se genere un beneficio grande en relación a la inmunidad."



"Tenemos resto para dar todas las 1ras, 2das y 3ras dosis que faltan y stock para dar un 2do refuerzo si hace falta", apuntó en declaraciones a El Destape Radio.



Tras afirmar que el país transita "la segunda semana consecutiva en la que bajan los casos", Vizzotti señaló que "el aumento de las muertes se ve en la segunda o tercera semana después del pico de casos".



La ministra trazó una comparación con lo que fueron la primera y segunda ola de la pandemia, y en ese sentido aseguró que hubo "semanas de 4.000 fallecimientos y ahora estamos llegando a 400, con tres veces más casos y eso es gracias a las vacunas".



"En las últimas 8 semanas hubo 1 millón de personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema de vacunación y 2 millones que lo completaron, todavía tenemos un camino por recorrer", agregó.



A su vez, la titular de la cartera sanitaria remarcó que "con los mayores de 3 años, más del 90% inició el esquema y el 75% lo completó" y focalizó que "el porcentaje de personas que deciden no vacunarse es menor al 5%".



También aclaró que "Argentina nunca dejó de recomendar el barbijo y siempre se puso en valor su importancia sobre todo en lugares cerrados y eventos masivos". En ese sentido, anticipó que reforzarán con una campaña de comunicación los cuidados ante la pandemia para anticiparse a la llegada de las temperaturas más bajas y la presencialidad escolar.



A su vez, descartó la posibilidad de estar evaluando "restricciones ahora, la Ómicron es muy transmisible y no serviría" pero manifestó la importancia de "reforzar la vacunación, fortalecer los cuidados y monitorear las internaciones y muertes".



"Con el inicio de las clases funciona de la misma manera, lo importante es avanzar con la vacunación", concluyó.