Más de 400 mil adolescentes de 16 y 17 años se anotaron en las becas Progresar

Más de 400.000 adolescentes de 16 y 17 años se anotaron en las becas Progresar, una política que busca sostener las trayectorias pedagógicas y volver a vincular a quienes dejaron de asistir a la escuela y que cumple ocho años desde su implementación en 2014.El otorgamiento de la beca tiene como condición la matriculación escolar, la asistencia regular y el rendimiento académico, y las inscripciones se mantendrán abiertas hasta finales de enero, informó hoy el Ministerio de Educación.Además, esa cartera indicó que aportará equipamiento tecnológico y financiará las tutorías para acompañar a las y los jóvenes.De los 400.00 inscriptos, 382.000 asisten actualmente a la escuela, mientras que 18.000 retomarán sus estudios con esta beca."Esta política educativa pretende mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias pedagógicas de estudiantes de escuelas secundarias que necesitan fortalecer aprendizajes y finalizar la educación obligatoria", detalló Educación en un comunicado.Actualmente, la cartera educativa está otorgando 1.066.501 becas Progresar en todas sus líneas a jóvenes mayores de 18 años.Sobre el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que se trata "de una política educativa que amplió y protegió los derechos de las chicas, chicos y sus familias en la Argentina"."Para una Argentina que quiere ser más justa y federal, es necesario una educación pública de calidad, y nosotros como Estado somos los primeros responsables de que las y los estudiantes estén en la escuela, recuperen aprendizajes y terminen sus estudios", agregó.En ese sentido, explicó que ampliaron las becas Progresar hasta los 16 y 17 años, porque el Gobierno "gestiona una política protectora de los derechos de las chicas, chicos y sus familias".Las becas Progresar fueron creadas el 22 de enero de 2014, durante la gestión de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En aquel momento, la entonces presidenta dijo que "más que una política de Estado, Progresar es un proyecto de vida para todos los argentinos. Es un derecho que se incorpora para las y los jóvenes que necesitan de la presencia del Estado para salir adelante. Para ellos es este reconocimiento, a cambio de que estudien", según recordó la Anses en un comunicado.En tanto, la titular de Anses, Fernanda Raverta, destacó que a 8 años de su lanzamiento, "reforzamos nuestra creencia de que la educación es un motor fundamental para el crecimiento y la reconstrucción de la Argentina y en diciembre pasado anunciamos su ampliación", tras reunirse con jóvenes en Mar del Plata.El Estado nacional creó el Fondo Fiduciario Público con recursos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas para financiar las distintas líneas de acción que conforman el Progresar.Los aspirantes tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de enero en el sitio web de Progresar: argentina.gob.ar/educacion/progresar.Los requisitos para aplicar a la beca son tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil.El monto de la beca es de 5.677 pesos, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad, y su duración es de un máximo de 2 años.La confirmación de la inscripción se realizará en la época del inicio escolar, entre el 1 de marzo y el 30 de abril, cuando las instituciones educativas certificarán la asistencia de los estudiantes, indicaron en el comunicado.