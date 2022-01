Transportistas de carga sigue esperando respuestas ante exigencias de la CNRT

A principios de septiembre de 2021 la Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Cargas (Fetac) y transportistas autoconvocados iniciaron un paro total de actividades con concentración de camiones en varios puntos de las rutas entrerrianas.



La medida fue en protesta por una serie de resoluciones dispuestas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que los transportistas consideraban “meramente recaudatorias”.



Tras cumplir tres días de paro, lo levantaron ante la promesa del Gobierno nacional de abrir una “mesa de diálogo” para buscar una solución.



Sin embargo, a más de cuatro meses de esa promesa, los transportistas entrerrianos no tienen novedades. “Todavía no hemos tenido ninguna propuesta de parte del Gobierno. Veremos si en algún momento nos convocan y vamos buscando soluciones a nuestra situación. Por ahora no tenemos respuestas”, dijo el presidente de la Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Cargas (Fetac), Oscar Rothar a APF.



Recordó que “lo que más preocupaba” de las normas dispuestas por la CNRT “eran las homologaciones” y enumeró: “de los camiones, de carrocería, de tanques de combustible; era homologación tras homologación y lo único que hacían era sumarle impuestos al transporte, que ya estaba bastante sobrepasado de impuestos”, cuestionó.



“Si lo camiones ya tenían una verificación técnica que decía que el vehículo estaba bien, no entendíamos por qué después había que hacer la homologación de la carrocería. Veíamos que era algo recaudador hacia nuestro sector, y nada más”, señaló.



Rothar recordó que la última reunión que mantuvieron con las autoridades gubernamentales fue en septiembre pasado en Concordia. “Quedaron comprometidos a buscar una solución. Lo que pasa es que los tiempos de las autoridades no son los nuestros, los nuestros siempre son tiempos apurados porque necesitamos la solución hoy”, expresó por último.