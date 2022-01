Récord de casos de covid en Entre Ríos: monitorean la ocupación de camas UTI

Paraná Sartore confirmó el deceso de 16 ancianos residentes de geriátricos en Paraná

El gabinete de salud de la provincia analizó la situación epidemiológica actual en el territorio entrerriano, ya que en esta tercera ola de Covid-19, el número de contagios ha sido el más elevado desde el inicio de la Pandemia.. Sin embargo, y a diferencia de olas anteriores en donde el porcentaje de vacunación aún era bajo, los pacientes que ingresan a la terapia por día no han puesto en tensión la ocupación de camas".En este sentido, el funcionario remarcó: "Se continuará monitoreando día a día los indicadores para evaluar la necesidad de reforzar las áreas críticas".Garcilazo reiteró que, y agregó: "La provincia alcanzó el millón de entrerrianos con esquema de vacunación completo, y la meta en los próximos días es lograr los mismos niveles con las vacunas de refuerzo. Esto último es fundamental para la prevención de casos graves con las nuevas variantes, como es Ómicron".Por su parte, el director general de Emergencias Sanitarias y coordinador del Programa de Monitoreo de Unidades Críticas de la provincia, Lucas Kecher, expuso acerca de la situación de ocupación de camas de terapia intensiva y destacó: ". El sistema está robusto para soportar lo que puede llegar a venir en el marco de esta tercera ola. Y por ello, es que estamos coordinando constantemente junto a la Dirección General de Epidemiología, para conocer la curva de contagios y el comportamiento del virus".. En estos pacientes vemos una gran diferencia en comparación a los primeros dos brotes. La respuesta clínica es más favorable, y los cuadros inflamatorios graves se reducen prácticamente al 2 por ciento", indicó al tiempo que agregó: "Hoy. Salvo tres de ellos, los demás cuentan con vacunación, pero poseen patologías prevalentes como obesidad mórbida, diabetes e hipertensión, en su mayoría".Además, el director de Emergencias resaltó: "Hay que destacar que la salida de alta es más rápida, es decir,. Asimismo, que continuamos trabajando con la red de derivaciones, y coordinando entre lo público y lo privado".En el encuentro, el coordinador general de la Unidad ministerial de Programas y Políticas de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Esteban Sartore, presentó un estado de situación de las residencias geriátricas de la provincia. Según ya ha informadoAsimismo, el funcionario mencionó que desde la Unidad Ministerial se continúa trabajando y articulando acciones con los referentes de las diferentes localidades en pos de realizar un seguimiento de los casos positivos de Covid-19, tanto en las instituciones públicas como privadas. "Tras adoptarse las medidas necesarias, la mayoría de los casos positivos han podido realizar su respectivo aislamiento dentro de las residencias", agregó Sartore.En este sentido, desde la cartera sanitaria se recordaron las recomendaciones actualizadas para los establecimientos o residencias de larga estadía de personas mayores, plasmadas en el Documento COES 132, donde se establecen las medidas fundamentales a implementar y reforzar en el marco de la Pandemia por Covid-19 y ante el incremento de casos de la enfermedad en la provincia.El Documento sugiere respetar el protocolo de cuidado de los residentes y el personal, reconociendo los riesgos que implica su incumplimiento.Por este motivo, el personal deberá extremar las medidas necesarias para garantizar el resguardo de los residentes, lo cual comprende: el cambio de vestimenta al ingresar a la residencia; la colocación de equipo de protección necesario exigido por protocolo; el lavado de manos frecuente o la utilización de alcohol (sólo en caso de que las manos no estén visiblemente sucias); colocación adecuada de barbijo y máscaras; control de temperatura al ingreso y egreso, entre otros.Al mismo tiempo, se sugiere limitar las visitas a los residentes, recomendándose retornar momentáneamente a la comunicación virtual con los familiares, ante la aparición de casos de Covid-19 en la institución. En tanto las visitas presenciales deben ser organizadas al aire libre y de manera que no haya aglomeración de personas.Por su parte, no podrán ingresar personas que tengan alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad como: rinitis, congestión nasal, dolor de cabeza, corporal, o de garganta, así como fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de gusto y olfato, diarrea y vómitos.En relación a la vacunación, tanto el personal de la institución como las visitas deben contar con el esquema completo.Los ingresos de nuevos residentes deben ser realizados con certificación de la aplicación mínima de dos dosis de vacuna contra el Coronavirus. Además, se deberá contar con un test de PCR con resultado negativo, manteniendo al residente nuevo en aislamiento durante dos días. Si no presenta síntomas compatibles con Covid-19, podrá salir del aislamiento.Por otra parte, desde el Ministerio de Salud informaron que se viene trabajando con el Servicio Penitenciario provincial y la población en contexto de encierro, a raíz de la emergencia sanitaria, con los diferentes protocolos. Oportunamente, se han desarrollado estrategias de aislamiento, seguimiento e identificación de población con patologías prevalentes que revisten riesgo ante el virus, entre otras acciones.Asimismo, en contexto de la situación actual, se destaca especialmente que la totalidad de la población en contexto de encierro se encuentra vacunada con dos dosis y se está avanzando con los respectivos refuerzos. El personal penitenciario cuenta con el esquema completo.