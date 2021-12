Covid: reducen los días de aislamiento para vacunados con las dos dosis

Detalle:

El Gobierno nacional, acordó este miércoles con los ministros de Salud de todo el país, reducir los días de. Así lo anunció este mediodía, la Ministra Carla Vizzotti.Con los nuevos cambios determinados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), las personas queMientras que losde aislamiento.En tanto, losde aislamiento.De todas formas, aclaró la funcionaria, cada jurisdicción podrá adaptar la medida según su situación sanitaria. "Sabíamos que era una posibilidad el aumento de casos y la llegada de una nueva variante. Estamos viendo un aumento exponencial de casos y con circulación de cepa Ómicron. Al momento, no se registra una suba de internaciones y hospitalizaciones", argumentó Vizzotti.La ministra de Salud dijo que no puede afirmar "que en todo el país esté circulando la variante Ómicron”, pero dijo que sí ocurre en “las provincias que tuvieron aumento exponencial de casos” y se estudia en otros distritos donde todavía “no se dispararon los casos”.: deberán aislarse durante cinco días y maximizar los cuidados durante cinco días luego de dejar el encierro.: deberán permanecer aislados durante 10 días.: deberán aislarse por 7 días y maximizar los cuidados durante tres días luego de dejar el encierro.: 10 días de aislamiento.Consultada sobre la posibilidad de implementar el autotest, Vizzotti respondió: "Estamos trabajando hace semanas sobre el autotest. Tres laboratorios iniciaron el proceso para ser autorizados. Es importante generar autodiagnósticos para evitar brotes en lugares de trabajo. Lo está evaluando la ANMAT junto con las jurisdicciones".Asimismo, sostuvo que la posibilidad de cobrar el tratamiento de Covid-19 a aquellos pacientes que no están vacunados, como se evaluó en Catamarca, “no es algo que se esté pensando a nivel nacional ni se ha tratado en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa)”, indicó en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.