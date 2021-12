Aseguran que no pedirán pase sanitario para ir a la escuela en 2022

Ante la suba abrupta de los casos y el análisis de posibles restricciones, vuelve a rondar la incertidumbre en torno a la presencialidad escolar para el ciclo lectivo 2022. Tras algunos trascendidos de provincias que evalúan pedir un pase sanitario para la asistencia a las aulas, el gobierno nacional aseguró que no exigirán que los chicos estén vacunados para comenzar las clases.



Sin embargo, fuentes de los ministerios de Salud y Educación de la Nación descartaron la posibilidad de pedir un pase sanitario para el inicio del ciclo lectivo. “La vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria. Entonces las jurisdicciones no tienen la posibilidad de atar la presencialidad a la vacunación”, aseguraron al diario Infobae.



Para que fuera posible exigir certificado de vacunación, el Estado nacional debería determinar la obligatoriedad de la vacuna; una medida que hoy no está en análisis ya que los inoculantes que se aplican en menores de edad fueron aprobados en carácter de emergencia.



El ciclo lectivo está a dos meses de su inicio y, en ese lapso, la expectativa es que los contagios continúen su rumbo ascendente, ya con predominancia de la variante Ómicron. Ante ese escenario, los grupos de padres se comenzaron a manifestar contra eventuales medidas que afecten el inicio escolar.



En la cartera educativa que conduce Jaime Perczyk reiteraron la misma premisa que un par de meses atrás, cuando la realidad epidemiológica era más relajada: “La intención sigue siendo que haya presencialidad plena en todo el sistema en 2022″.



A fines de octubre, Perczyk impulsó el piso de 190 días de clase en una sesión del Consejo Federal de Educación y todos los ministros provinciales aceptaron la propuesta. El objetivo, dicen, es empezar a recuperar algo del tiempo de aula perdido durante la pandemia. Entre 2020 y 2021, la educación argentina osciló entre el cierre total y parcial de escuelas, con un retorno a la presencialidad plena recién en el segundo cuatrimestre de este año.



De cara al ciclo lectivo 2022, casi todas las provincias del país empezarán las clases el lunes 2 de marzo y terminarán entre el 16 y el 19 de diciembre. Como de costumbre, las vacaciones de invierno se desarrollarán en bloques de dos semanas en julio.



Por ahora, el inicio de clases en 2022 será bajo los mismos protocolos que rigieron hasta el cierre del ciclo lectivo 2021.