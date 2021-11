ATE anunció la fecha del paro provincial de 48 horas que hará en diciembre

La comisión directiva provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le puso fecha al paro de 48 horas que estaba en suspenso: será el 2 y 3 de diciembre próximo.



La medida había sido definida en el mismo encuentro donde se resolvió el paro de 24 horas que se realizó el 29 de octubre pasado. “Ese día definimos que, de no tener respuesta a nuestro planteo de recomposición salarial, se llevaría adelante un nuevo paro de 48 horas con fecha a definir”, explicó Luján.



“Esperamos un tiempo prudencial, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna convocatoria a discutir salarios. Así que hoy se definió concretar esta medida”, añadió.



De todos modos, aseguró que la huelga se ejecutará “en tanto no seamos convocados a discutir paritarias”. Si hubiese un llamado del Gobierno provincial para negociar salarios, la medida quedaría en suspenso.



“A fines de octubre vamos a llegar a un 35% de aumento en el año”, dijo el secretario de Prensa de ATE. “La última recomposición fue del 10% en base a los sueldos de febrero, que en los bolsillos terminó siendo entre el 7 y el 8%”, recordó.



Aseguró que el objetivo del sindicato es “no perder contra la inflación”, por eso aseguró que la recomposición debería acercarse al 15%. (APF)