Bordet: “Nuestro compromiso es seguir trabajando en conjunto”

“Vienen años de crecimiento para la provincia de Entre Ríos y para la Argentina, hay que aprovechar al máximo y hacer todo el esfuerzo posible para ir logrando la consecución de los objetivos que nos trazamos”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en Villa Urquiza, al entregar una ambulancia y aportes.El gobernador Gustavo Bordet estuvo este miércoles en Villa Urquiza, donde entregó una ambulancia para el centro de salud Teniente 1º Ibáñez, y también aportes para instituciones y emprendedores.Bordet explicó que la entrega de la ambulancia se realizó al Centro de Salud, "que hace poco inauguramos, lo construimos nuevo y estaba requiriendo una ambulancia”.Entonces informó que “hemos dispuesto la compra de 48 ambulancias que estamos entregando y estamos comenzando por Villa Urquiza porque había más necesidad”, dijo el mandatario al recordar que además, “se viene la temporada turística” y “Villa Urquiza es una ciudad hermosa y que de por sí concita el turismo”, resaltó.“Nuestro compromiso es seguir trabajando en conjunto, poder ir solucionando muchos problemas”, afirmó el mandatario.Mencionó la agenda de trabajo en común con el intendente y destacó "que tenemos por delante varias acciones de gobierno, que a veces los municipios no pueden desarrollar si no tienen el apoyo de la provincia y la Nación, para eso estamos, para poder gestionar, trabajar en conjunto y darle respuestas a los vecinos que para eso nos han elegido”.Además, el gobernador puso de manifiesto su entusiasmo, “porque es una época del año que hay que apurarse para poder terminar lo que tenemos empezado de cara al año que viene”. Pero además, “porque vienen años de crecimiento para la provincia de Entre Ríos, para la Argentina, hay que aprovechar al máximo y hacer todo el esfuerzo posible para ir logrando la consecución de los objetivos que nos trazamos”.“La mejor manera de hacerlo es trabajando”, afirmó y opinó que hay que hacerlo “no solo atrás de un escritorio sino en terreno, en cada territorio. A esta metodología de trabajo la estamos intensificando todos estos días y con todos los municipios de todos los signos políticos, porque lo que nos interesa es que haya un crecimiento armónico y desarrollo en el mismo sentido en la provincia”, sostuvo.En ese marco, mencionó que “hay actividad intensa y gran exigencia de trabajo, por la pandemia no podíamos tener presencialidad, pero ahora la tenemos y necesitamos recuperar nuestras reuniones y enfoques en el territorio”.“Con la presencialidad adquiere también otro ritmo la gestión, de estar en forma personal en cada localidad, tanto en municipios como comunas y como juntas de gobierno”, completó.Tras ello, dijo que “después de un año de no haber tenido temporada turística hay mucha voluntad y mucha expresión de deseo de los vecinos de Entre Ríos y otras provincias de venir y poder vacacionar”.“Villa Urquiza ofrece todo al turista para que pueda venir y tener unas muy lindas vacaciones en familia, con tranquilidad, con buenas playas y también con buena gente como hay aquí”, indicó.Acompañaron al mandatario, las ministras de Salud Sonia Velázquez y de Desarrollo Social, Marisa Paira; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard y de Producción Juan José Bahillo; y el presidente Consejo General de Educación, Martín Müller, quienes fueron recibidos por el intendente de la localidad de Villa Urquiza, Manuel Tennen.También, participaron el secretario de Deportes José Gómez; el senador Juan Carlos Cloos y el diputado Gustavo Zavallo.En otro orden, Bordet comentó sobre el pedido de la escuela Agrotécnica de poder tener faenas de animales de corral para poder, con el producido de la venta de los mismos generar actividad en la escuela e ir haciendo mejoras. En ese marco hizo el compromiso “de estar llamando a licitación antes de fin de año lo que va a ser una residencia, un pabellón para residencia y también para un playón polideportivo en el predio de la escuela que es algo que nos habían pedido y había hecho el compromiso”, aseguró.Tras ello, manifestó su compromiso de que cuando esté el decreto de llamado a licitación “vamos a venir a recorrer la escuela agrotécnica como en otras oportunidades”.Por otra parte, dijo que también estamos “apoyando instituciones como el Club Náutico y el Club Progreso, que hacen mucho por la comunidad en contener a nuestros niños y a nuestros jóvenes a través de prácticas saludables como es el deporte y la recreación al aire libre”, aseguró.Por su parte el intendente de la localidad de Villa Urquiza, Manuel Tennen, agradeció en nombre de su gestión por la entrega de la ambulancia: "Desde el primer día que asumimos en nuestra gestión veníamos solicitando, también, un equipamiento para mejores condiciones no solo del Centro de Salud, sino del pueblo todo, Colonia Nueva, Villa Urquiza y de La Balsa"."Son prestaciones esenciales que sin duda el gobernador, como ex intendente en dos oportunidades, sabe de las necesidades en cada uno de los pueblos y que así lo ha manifestado permanentemente y nosotros no dudamos ni un instante pese a nuestra gestión y a los dos pedidos que se hizo”, dijo al tiempo que recordó que hubo una pandemia de por medio que le tocó lamentablemente al mundo, a nuestro país, a la provincia y a cada una de las localidades “pasar estos trances muy duros".Dicho eso, se refirió al acompañamiento en “el cuidado, el mantenimiento de toda la situación que nos tocó vivir fuimos acompañándolo permanentemente” y apuntó: “Fueron situaciones muy importantes, el tema de la salud, de la seguridad y la educación que son tres servicios esenciales que debe prestar el Estado en sus distintos niveles y que nosotros permanentemente estamos acompañando y no dudamos porque a través de los ministerios de la provincia así nos hacen llegar y vamos, gestionamos y se van programando cada uno de los pedidos”, subrayó.“Esto se lo ve en términos reales”, destacó y expresó su alegría y reconocimiento al gobernador, por la “necesidad que tenía de esta unidad que es tan importante en épocas estivales o de temporada alta, porque Villa Urquiza se triplica en población y eso también significa un riesgo y una atención mucho más amplia en los vecinos, en los turistas y en todos los vecinos y ciudadanos que quieren venir a visitarnos”, indicó.Se realizó la entrega de una ambulancia tipo furgón integral, denominada de baja complejidad y equipada con camilla de aluminio, silla de ruedas, tabla de inmovilización y traslado, collar cervical, tensiómetro, estetoscopio, tubo de oxígeno y panel de gases, entre otros elementos.Cabe señalar que las mismas fueron adquiridas mediante licitación pública UCC con un costo de 5.740.000 pesos cada una.En la oportunidad, también se entregó un aporte por 150.000 pesos para la Asociación Civil Club Náutico y Deportivo Villa Urquiza para la adquisición de Materiales deportivos en el marco del programa Entre Ríos Deportes.Asimismo, se entregaron tres aportes del Programa Mejor es Hacer por un monto total de 120 mil pesos; para Zulma Pross por su proyecto Taller de Cerámica Creamos aprendiendo a valorar; Carlos Schmaedke por su proyecto Desarrollo de actividades deportivas fútbol en el club del progreso Villa Urquiza; y a María Ester Figueroa por su proyecto Estrategias Comunitarias para una alimentación saludable.Por otra parte, se realizó la entrega de la habilitación para la Sala de Faena de Aves de Corral, propiedad de la Escuela de educación técnica profesional N°39 Villa Urquiza, en la Categoría B, para la Faena de Aves de Corral con destino a su comercialización para consumo humano en el Departamento de Paraná, Provincia de Entre Ríos.