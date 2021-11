"La militancia salió a poner lo que hay que poner", dijo Cáceres

El secretario General del PJ de Entre Ríos y ex vicegobernador de la provincia, analizó el último tramo de la campaña previa a las elecciones del domingo. Dijo que "Cambiemos le arruinó la vida a la gente" y sugirió a la oposición que "no se dejen llevar por el entusiasmo".



"Cerramos una campaña donde la militancia salió a enfrentar una situación muy adversa y puso lo que hay que poner", ponderó José Cáceres, en referencia al último tramo de la campaña electoral. "Estamos confiados en que vamos a modificar el resultado de las PASO y vamos a seguir transformando la Argentina para retomar la senda de crecimiento, trabajo y justicia social que Cambiemos le arrebató al pueblo con mentiras", agregó.



También dijo, a modo de crítica, que "En estos meses Entre Ríos se convirtió en una convención nacional de Cambiemos, desfilaron todos y ya que estaban lo trajeron a Picheto también, pero el pueblo entrerriano no se deja deslumbrar por los espejitos de colores que vienen a vender. Todos sabemos que, junto a Frigerio, fueron parte de un gobierno nefasto que rifó el futuro de las y los argentinos, que hizo negocios para los amigos, que liberó la economía al arbitrio de las ambiciones particulares y no cumplió ni una sola de las promesas de campaña que hizo Macri. Cambiemos le arruinó la vida a la gente. Está claro que hay dos proyectos y que esos proyectos son antagónicos. A nadie se le escapa esta realidad", señaló.



Dijo estar confiado, "en que el pueblo sabrá reconocer el enorme esfuerzo que han tenido que hacer los gobiernos en este contexto inédito de pandemia, comparable a la situación de pos guerra. Una crisis que golpeó a todos y que derrumbó la economía mundial. Nadie estuvo blindado ante esa situación, pero estamos tranquilos en que el peronismo en el gobierno hizo lo que había que hacer, reforzar un sistema de salud diezmado y cuidar la salud y la vida de la población. Gracias a eso nos estamos recuperando y el peronismo es la única garantía para que la Argentina salga adelante con equidad, con justicia social, con producción y trabajo", aseguró.



"El lunes vamos a seguir trabajando por una Argentina grande, para todos y todas. Yo les diría a los otros candidatos que no se dejen llevar por el entusiasmo, queda camino por recorrer y este pueblo no se equivoca ni olvida. Entre Ríos es una provincia con raíces muy profundas y eso hace a la conciencia de nuestra sociedad", confió el diputado provincial.



Por último, Cáceres, felicitó "a la militancia peronista que sacó pecho y mostró rebeldía para salir a caminar, a difundir la propuesta de nuestros candidatos y candidatas, porque confiamos en ellos y confiamos en nuestra propia fuerza para revertir esta situación y para trabajar solidariamente en todo lo que aún hace falta para la felicidad de nuestro pueblo".