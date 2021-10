“El radicalismo debe ser protagonista de lo que viene”, dijo Lucía Varisco

La candidata a diputada nacional por la lista Nº 77 "Adelante Entre Ríos", Lucia Varisco, habló sobre la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre y dijo que el radicalismo “debe ser protagonista”.



En declaraciones al programa Entrevistas de Elonce TV, Varisco indicó que “es una campaña muy corta en tiempos, y hay un gran descreimiento de la ciudadanía en la política y en los políticos y esa fue una de nuestras apuestas al momento de tomar este desafío de que la gente vuelva a creer en la política porque realmente hay mucha gente honesta, transparente y nosotros queremos representar eso”.



Tras ello, contó que “estamos recorriendo las seccionales de Paraná y también la provincia. Ayer estuvimos en Nogoyá, Victoria y vamos a estar en Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y todos los departamentos donde tenemos amigos y militantes”.



Después del resultado obtenido en las PASO, “que nos sorprendió para bien, creemos que esta apuesta que tomamos para fortalecer el radicalismo, va tomando mejor forma y estamos confiados”, expresó la actual diputada provincia.



Para Varisco, “hay un gran descontento producto de un gobierno nacional que está haciendo las cosas muy mal, que viene tomando todas las decisiones de forma equivocada, y por el otro lado, un gobierno anterior, el de Cambiemos con Mauricio Macri, que fue tan mal que logró volver lo peor de lo peor que para nosotros es el kirchnerismo”.



En este sentido, opinó que “está a las claras un pacto de connivencia entre el gobierno provincial y Juntos por el Cambio, no hay una real oposición y nosotros queremos representar a ese electorado que no está de acuerdo con el gobierno actual, y tampoco negocia con el gobierno actual”. Propuestas Consultada sobre las propuestas de la lista que encabeza, Varisco mencionó: “Mejorar todo lo que tiene que ver con educación, actualizar los contenidos, que se incluya mayor tecnología, educación financiera y emocional. En salud también hay mucho por hacer, es uno de los ejes más importante para el radicalismo. En cuanto a género hay un Estado ausente o que siempre llega tarde, y lo ambiental que hay muchos proyectos dando vueltas, como la de los Humedales. Desde lo político, una ley de coparticipación donde nuestra provincia reciba lo que le corresponde y no de acuerdo al gobierno nacional de turno”.



“Pelear en el Presupuesto nacional para que Entre Ríos tenga más recursos para generar obras, empleo y mejorar lo edilicio en las escuelas, el salario. Hay mucho por hacer y de eso se trata, de buscar gente honesta y que no decline ni haya oportunismos. Esta propuesta que llevamos adelante tiene que ver con una profunda convicción y no quedarnos cómodos en un lugar, sino salir a trabajar para tener una provincia mejor”, agregó.



Finalmente, y tras señalar que uno de los principales reclamos de la gente “es por la situación económica, y la inseguridad”, Varisco invitó “a todos los radicales, independientes y de otros partidos que están descontentos con las autoridades, que nos acompañen. Este es el comienzo, es plantar la semillita para tener un futuro mejor; se viene un proceso de alternancia y el radicalismo debe ser protagonista en lo que viene”. Elonce.com