Perczyk: más tiempo en las escuelas permite “enseñar y aprender más y mejor”

"La posibilidad de enseñar y de aprender tiene que ver con muchas variables. Una de ellas es el tiempo. Entonces cambia tener más tiempo, tener más días, más horas es una de las variables para poder enseñar y aprender más y mejor", dijo el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk.Sobre el contexto, señaló que "hemos vivido un año y medio de una situación absolutamente excepcional" y destacó que "veníamos de una situación muy particular", en referencia a la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri.Por otro lado, se refirió a la necesidad de reconectar con el sistema educativo a chicas y chicos que se desvincularon durante la pandemia: "Tenemos una gran cantidad de chicos afuera que se desvincularon, que no pudieron seguir a distancia, chicos que tuvieron una vinculación que iba y venía. Tenemos una obsesión con eso; eso es un problema", resaltó en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck.En este sentido, puso el acento en que "hay condiciones materiales que son muy distintas para los argentinos, que hay que también verlas" y puntualizó: "No es lo mismo conectarse en la Ciudad de Buenos Aires que conectarse en una escuela rural en el medio del campo a 1.800 kilómetros de Buenos Aires"."Eso también le jugó en contra a los profesores y a los chicos", remarcó.Por otro lado, señaló que fue recuperada "la presencialidad plena" y que "hay varias políticas que ya empezaron a revertir eso"."Estamos empezando a publicar los primeros datos agregados por escuela, por provincia. Provincias que tienen registros públicos que han recuperado un porcentaje enorme de chicos", señaló el ministro sobre el desafío de la revinculación de niños, niñas y adolescentes con la escuela.En este punto, dijo que esos datos "están mostrando dos cosas", indicó Perczyk."Cuando garantizamos presencialidad plena, los chicos vuelven y están volviendo. Y el segundo tema es la búsqueda activa de los chicos: la convocatoria, el llamado, la invitación. Esto ha demostrado que tiene éxito", dijo."Nuestro gobierno ha decidido no ajustar la educación y, al contrario, ha decidido financiarla", destacó.Además, precisó que desde el Estado nacional se están transfiriendo "casi 3.000 millones de pesos a la mitad de las escuelas públicas para repararlas, refaccionarlas", mientras que a los colegios secundarios técnicos se le están destinando "1.000 millones de pesos para garantizar la presencialidad plena y los insumos".