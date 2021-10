Analizan crear un monotributo para trabajadores de la economía popular

Foto: Las categorías del nuevo esquema

Detalles del proyecto



El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley del llamado monotributo productivo, cuyo objetivo es combatir la informalidad laboral. El anuncio tiene que ver con la formalización de trabajadores de la economía popular que están por fuera de los convenios de trabajo y busca “facilitar la inclusión social y el acceso a jubilación y cobertura de salud”, según fuentes oficiales.Además del monotributo productivo habrá más medidas vinculados con Economía, como nuevas líneas de financiamiento y facilidades para acceder a ellas.Es una herramienta para el acceso simplificado a un sector que hoy está fuera del sistema formal y es parte de una serie de medidas que lanza el Ejecutivo en el contexto electoral, en medio de lo que entiende es una reactivación de la economía y luego de la publicación del decreto por el cual autoriza que los beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados en la actividad privada y que las empresas obtengan beneficios impositivos al respecto.Este miércoles, el Presidente mantuvo una reunión de trabajo donde se analizó un proyecto de ley en beneficio de los trabajadores de la economía popular. Alberto Fernández encabezó este mediodía en la Casa Rosada un encuentro donde se trató la iniciativa para fomentar el desarrollo de la economía popular a través de la creación de un monotributo productivo que incluya a los trabajadores de ese sector, promueva créditos para proyectos productivos y les dé preferencia en las compras gubernamentales.Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular del Inaes, Alexander Roig.“Los beneficios del proyecto estarán solo disponibles para las y los monotributistas que facturan la totalidad de sus ingresos a través del régimen simplificado (no son trabajadores en relación de dependencia ni jubilados. Son millones de beneficiarios directos (A, B y C actuales que dejan de pagar el componente impositivo) y todos los que sean nuevos (inician o vienen de informalidad)”, explicaron fuentes oficiales.En el Gobierno explican que “el nuevo esquema pasará a funcionar como la puerta de entrada a la formalidad para trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad así como para todas aquellas personas que inicien actividades comerciales o profesionales sin importar la categoría en la que se registren”.La iniciativa contempla, según la Casa Rosada:- Durante los primeros 4 años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud).- Transición gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad.- El Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.- Habrá medidas antiabuso para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.- Los beneficiarios serán: nuevos monotributistas, contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20/03/2020 y monotributistas sociales y monotributistas promovidos. El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido. Quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.- Se pagará de la siguiente manera:Composición de las obligaciones mensuales. Componente impositivo: Categorías A, B y C serán exento de manera permanente. Categoría D y superiores tendrá pagos progresivos con está lógica:? 1° y 2° año: 0%;? 3° año: 50% de la categoría que corresponda;? 4° año: 75% de la categoría que corresponda.Componente Previsional. Categorías A, B y C: 1° y 2° año: 0%;? 3° y 4° año: 50%; Categoría D y superiores con pago progresivo: 1° año: 0%, 2° año: 25% de la categoría que corresponda; 3° año: 50% de la categoría que corresponda y 4° año: 75% de la categoría que corresponda.- Cobertura de Salud:? Serán beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS).“Es un monotributo totalmente gratuito para el compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente”, dijo ayer el referente del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico.“Una de las reivindicaciones mas grandes que venimos sosteniendo es que hay 4 millones y medio de compañeros que se han inventado el trabajo y si les preguntas quieren estar en blanco, el problema es que los costos son muy altos”, agregó el dirigente social en declaraciones radiales.El gobierno planea además la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario destinados al financiamiento de la economía popular. El plan prevé la bonificación de tasas y el armado de fondos de garantía, entre otras medidas destinadas a emprendedores y pequeñas cooperativas.La administración del fondo estará a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el Ministerio de Economía, mientras que el BICE actuará como ente fiduciario. Se financiará con aportes del Estado Nacional, las provincias y recursos generados por el propio fondo.También se prevé financiamiento bancario. Para ello, se dispondrá que las entidades financieras destinen el 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito a proyectos productivos con impacto social, presentados por cooperativas y emprendedores. Los bancos podrán imputar los prestado por esta vía a cuenta del cupo de Financiamiento Productivo.Por otra parte, se creará un Fondo Fiduciario Productivo y Social, impulsado por el INAES, destinado a “Fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala”. El fondeo provendría principalmente de presupuesto del INAES y de recursos del sector mutualista que se estiman en $40.000 millones.El plan oficial contempla además un Programa de preferencia en las compras gubernamentales para Economía Popular. La iniciativa se implementará a través de tres medidas:- Regulación de la publicidad: los procesos de compras oficiales deberán ser informados al INAES y al Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep);- Reducción de requisitos para participación de compras gubernamentales: se reducirán las garantías requeridas para la participación;- Implementación de esquema adicional de preferencias: el sector de la economía popular tendrá preferencias de precios hasta 5% por sobre pymes nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras.