“El cepo a la carne debe ser levantado de inmediato”, dijo gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le reclamó este miércoles al Gobierno nacional que levante “de inmediato” las restricciones que obstaculizan las exportaciones de carne vacuna.



El funcionario hizo este pedido tras reunirse con la Mesa de Enlace en el Centro Cívico.



“Mantuvimos una excelente reunión de trabajo y coincidimos en una serie de puntos. En el tema del cepo a la carne o prohibición de exportación, consideramos que debe ser levantado de inmediato. Queremos la derogación inmediata del cepo”, subrayó el mandatario.



Como argumento, afirmó que es una medida que siempre “terminó con la carne más cara para el consumidor argentino”.



“En los anteriores gobiernos kirchneristas hubo cepo. ¿Y cómo terminó la historia? Mientras la inflación aumentó 800 por ciento, la carne subió 1.800 por ciento. Fue peor el remedio que la enfermedad. Repetir errores redunda en contra del pueblo argentino y de la producción de nuestra Córdoba”, expresó Schiaretti.



Del encuentro, realizado en el Centro Cívico, participaron los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; de Coninagro, Elbio Laucirica; y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Además del vicepresidente de CRA, el cordobés Gabriel De Raedemaeker.



Además de poner el acento en el cepo a las exportaciones de carne vacuna, el gobernador también mencionó la situación de las retenciones y ratificó la postura del Gobierno de Córdoba sobre que “son un mal impuesto, un impuesto a la producción, que hay que eliminar gradualmente”.



La propuesta formulada por el mandatario cordobés fue que se vayan quitando de a poco y que, en este tiempo, se paguen a cuenta del Impuesto a las Ganancias.



Para fundamentar su posición, Schiaretti citó datos del Ieral de la Fundación Mediterránea con respecto al flujo de fondos que se va de Córdoba para rellenar las arcas nacionales. Por derechos de exportación en la campaña 2020/21, Córdoba aportará 270 mil millones de pesos. Y en los últimos 14 años, “la friolera” de 2,7 billones de pesos.



“O sea, un dos, seguido de un siete, y 11 números atrás. Esa es plata que si quedara en Córdoba, girando. Que permitiría más progreso y empleo en nuestra provincia. ¿Cómo nosotros no vamos a sostener que hay que eliminarlas?”, graficó.



Sobre los derechos de exportaciones, la decisión del Gobierno provincial sería enviar un proyecto de ley al Congreso nacional para reducir sus alícuotas a los granos de manera progresiva, hasta su eliminación definitiva, y que el pago sea a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Además de eliminar el impuesto para las economías regionales, como el maní, lácteos y legumbres, en otras.



Por los tiempos, la iniciativa podría ser elevada al nuevo parlamento, que quede configurado luego de las elecciones de noviembre.



La derogación de la actual ley de biocombustibles, sancionada en julio pasado, también figura entre los proyectos de ley que Hacemos por Córdoba elevaría al Congreso. “Estamos en presencia de una ley que castiga la interior productivo y que tiene un fuerte lobby del sector petrolero”, aseguró el ministro de Agricultura, Sergio Busso.



En este marco, recordó que “cuando al productor agropecuario cuando le va mal, aprieta los dientes y sigue; y cuando le va bien, no se la lleva afuera, reinvierte en sus pueblos, compra una casita en las sierras o un departamento para sus hijos en las grandes ciudades”.



Por eso, enfatizó, “no es solo un tema del campo; es un tema de Córdoba, de la riqueza que produce la provincia que se va y no vuelve”.