Alberto Fernández sumó respaldos y analizaría mantener su Gabinete

Renuncias

El presidente Alberto Fernández, mantendría su decisión de no modificar el gabinete de ministros luego de la presentación de renuncias de los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Tras una tarde cargada de versiones y reuniones con sus colaboradores más cercanos y los ministros que no dimitieron, su entorno asegura que el jefe de Estado no planea cambios.En tanto, cerca de las 17 llegó Aníbal Fernández, quien en más de una oportunidad se lo mencionó como una figura para integrar el gabinete nacional, pero al retirarse lo desmintió. Dijo, sin embargo, que los cambios deberían ser antes de las legislativas de noviembre.Las renuncias puestas a consideración derivaron en el apoyo de distintos funcionarios, gobernadores, gremios, intendentes y aliados del Frente de Todos (FdT), que salieron a respaldar al presidente. También se expresaron empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales que marcharán este jueves hacia Plaza de Mayo.Llegada la noche, pasadas las 21.30, Fernández dejó la Casa Rosada. Quedaron pendientes los anuncios económicos tras la derrota electoral del domingo.El que dio el primer paso para presentar su renuncia fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. "Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019", subrayó De Pedro.En una carta dirigida al mandatario nacional, el ministro del Interior sostuvo: "Escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Saludo a Usted muy atentamente".Además de Wado de Pedro también pusieron su renuncia a disposición del Presidente los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salavarezza y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.Misma postura adoptaron los ministros de Cultura, Tristán Bauer y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.También lo hicieron las titulares del PAMI, Luana Volnovich y Fernanda Raverta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, fue otro de los funcionarios en poner su renuncia a disposición del mandatario.