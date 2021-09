De Pedro, Raverta y otros 10 funcionarios pusieron a disposición su renuncia

Renuncias

Luego de la renuncia de una decena de funcionarios, el presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles una cumbre en la Casa Rosada con los ministros que no renunciaron.Del encuentro con el mandatario participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta.En otra sala, en tanto, se reunieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Turismo y Deportes, Matías Lammens, de Salud, Carla Vizzotti; de Trabajo, Claudio Moroni; de Seguridad, Sabina Frederic, el canciller, Felipe Solá y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.Los encuentros se dieron en el marco de las renuncias que presentaron 12 funcionarios y ministros, como respuestas a la derrota del oficialismo en las PASO. El que dio el primer paso fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro."Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019", subrayó De Pedro.En una carta dirigida al mandatario nacional, el ministro del Interior sostuvo: "Escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Saludo a Usted muy atentamente".Además de Wado de Pedro también pusieron su renuncia a disposición del Presidente los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salavarezza y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.Misma postura adoptaron los ministros de Cultura, Tristán Bauer y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.También lo hicieron las titulares del PAMI, Luana Volnovich y Fernanda Raverta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, fue otro de los funcionarios en poner su renuncia a disposición del mandatario.