Lucia Varisco: “En las urnas, vamos a enfrentar a las grandes estructuras”

Proyecto político

Radicalismo

Lucía Varisco precandidata a diputada nacional y quien encabeza la lista de Adelante Entre Ríos del Partido FE realizó una conferencia de prensa en el marco del cierre de campaña de cara a las PASO del próximo domingo.“Estamos acá, de pie. Con el partido Fe venimos hace seis años trabajando juntos, por lo cual más consolidados no podemos estar”, expresó al comienzo de su discurso.“Hemos atravesado un camino largo, de ataques, injurias, injusticias y agravios; y aun acá estamos todos porque no nos han quebrado. Sufrimos perdidas irreparables y con el pecho lleno de dolor estamos acá firmes y seguimos adelantes. También sobrevinieron traiciones e ingratitudes y decidimos darle peleas, y quizás esta sea una de las más difíciles que nos han tocado en los últimos tiempo”, dijo.La actual diputada provincial, exclamó: “Pasamos años casi imposibles, pero estamos de pie y con la frente en alto, como nos enseñó mi viejo. Quiero hacerle un homenaje al Sergio Varisco de la resistencia, de la fortaleza y de la valentía. Fue una persona que siempre daba la cara, respuestas, que nunca se escondió y que, en los peores momentos, fue cuando más firme estuvo y no lograron quebrar sus convicciones, no entregamos amigos ni inocentes. Estoy más que orgullosa de mi viejo, que fue el líder político de este movimiento”.En ese sentido, agregó que “poco a poco la verdad va saliendo a la luz y la historia va a colocar a mi viejo en el lugar que se merece. Mi papá vive en el corazón de cada uno de los ciudadanos y ese va a ser el lugar que los otros no van a poder llegar. Quiero hacer mi homenaje a la militancia y a la buena y sana política, que es la que sabemos hacer nosotros”.Al respecto, la precandidata a diputada señaló que “siempre apostamos a un proyecto político y no ha aspiraciones personales. Se viene un ciclo distinto, tenemos la oportunidad histórica de comenzar a cambiar nuestra provincia, llevamos 20 años de peronismo y más de 30 de que recuperamos la democracia, con décadas de decadencia institucional, de atraso, de falta de infraestructura en salud, en educación, los trabajadores estatales cada vez con los sueldos más bajos”.Seguidamente, agregó: “Hoy en día casi que no se llega a cubrir la canasta básica, décadas de los peores indicadores sociales, cada vez más pobreza e indigencia. Con una caja de jubilaciones y una obra social como el IOSPER en constaste crisis económicas y al borde del colapso. Este es el comienzo del fin de un ciclo, de una etapa del peronismo. Creemos que se viene una alternativa y que nosotros somos esa alternancia”.La joven, apuntó contra los candidatos de Juntos: “También tenemos aquellos que se disfrazan de oposición, que han tenido una conducta antiradical, quienes han menospreciado al radicalismo y que han sido socios y cómplices del PJ gobernante. Actualmente Juntos por el Cambio, tiene un pacto de convivencia con el gobierno provincial, el cual nosotros no estamos dispuestos a avalar y por eso cada día reafirmamos nuestra decisión fue la acertada, somos la verdadera alternativa para este gobierno y juntos la vamos a consolidar”.“No estamos de acuerdo con aquellos que hacen marketing, con aquellos que solo están mirando las encuestas y están en la rosca política, que le hablan a la gente de los hoteles como turistas que son y que no caminaron nunca un barrio. Nosotros vamos a enfrentar estas grandes estructuras, con las urnas, con la voluntad popular como nuestra tradición democrática lo establece”.Varisco comentó que el radicalismo “ha sido siempre garantías para la Argentina, tenemos integridad, honestidad, honorabilidad y las manos limpias. Esta campaña fue corta, pero intensa, no dejamos nada por hacer, hicimos todo el esfuerzo. Me enorgullece tener el apellido Varisco e integrar una lista con personas comprometidas para llevar adelante el proyecto que genere más trabajos, mas oportunidades, que brinde salud y educación”.“Este domingo empieza una nueva etapa y que este movimiento político tiene que ser la protagonista de lo que viene, con toda la convicción y militancia y nuestra historia”, finalizó.