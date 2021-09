El Frente de Todos - Entre Ríos cerró la campaña con un acto en el Club Paraná

Palabras de Stratta

De cara a las elecciones PASO 2021 de este domingo, el gobernador Gustavo Bordet encabezó este miércoles el cierre de campaña del Frente de Todos que se realizó en el Club Atlético Paraná. Junto al mandatario, estuvieron los candidatos a diputados nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte; la vicegobernadora Lauta Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl.Tras la presentación de los precandidatos, el primero en hacer uso de la palabra fue Bahl, quien, con críticas hacia la postulación de Rogelio Frigerio, afirmó que la lista del FdT, está “comprometida con los intereses de la provincia”.“Es un gusto compartir este cambio en la historia junto a todos los entrerrianos y es un gusto estar aquí, en esto que no es un cierre sino el inicio de una campaña en donde debemos convalidar la confianza del pueblo en el peronismo entrerriano”.Paso seguido, destacó los precandidatos que conforman la lista y afirmó: “Aquí se vota por los intereses de los entrerrianos y para que ingresen hombres y mujeres con experiencia en gestión y comprometidos con los intereses de la provincia”. En este punto, Bahl hizo referencia a la candidatura de Rogelio Frigerio y remarcó que el peronismo nunca tuvo a un candidato que no sea de la provincia y conozca todos sus rincones. Y acotó que Frigerio “es más porteño que el tango”.“Cuando me preguntan qué podemos hacer para empujar en la campaña les digo que debemos gobernar cada día mejor. La gente es cada día más libre, y cada día tiene más información, por eso es importante que cada día tenga la posibilidad de elegirnos como gobernantes e intérpretes de sus expectativas”, agregó Bahl.Finalmente, instó a llevar hasta noviembre “bien alto la consigna de nuestro partido para que sigamos construyendo la Argentina que queremos”.“Es impactante, emotivo y hermoso encontrarnos para compartir este tramo final de la campaña con vistas a las elecciones del 12 de septiembre. Este encuentro donde las juventudes son protagonistas”, dijo la vicegobernadora, Laura Stratta al iniciar su discurso.“Hay muchos que creen que, para llegar a los jóvenes, hay que usar palabras difíciles o hacer artilugios. Pero nosotros y nosotras, creemos que para poder llegar a las juventudes, primero hay que poder escucharlos e interpretarlos. En el Frente de Todos y Todas, no solamente escuchamos a las juventudes, sino que encarnan candidaturas y forman parte de la gestión en cada rincón del territorio. Están en los Concejos Deliberantes, están en las organizaciones sociales, poniendo el cuerpo y siendo protagonistas de este tiempo histórico”, remarcó.“Algunos sostienen, esos grupos de poder que siempre han actuado en contra de los intereses de la mayoría, dicen que los jóvenes son descomprometidos. Hablan de los unicornios, artífices de sus propios destinos, de que los jóvenes tienen que irse para triunfar. Y hay políticos que pregonan también desde ese lugar, y lo hacen porque no quieren que los jóvenes protagonicen este tiempo histórico y que las juventudes, transformen la realidad que nos duele y que nos interpela, porque no quieren que empujen las transformaciones y vayan por los desafíos que hacen falta. Por eso, siembran la apatía”, afirmó.“Algunos dicen que los jóvenes no están interesados en la política, que la rechazan. Yo creo algo distinto. Creo que la agenda de las juventudes nos permite crecer y hace mejores y que fogonean el debate político. Creo que quienes tenemos responsabilidades institucionales, tenemos la obligación de hacerlas parte de un proyecto de Nación y las nuevas generaciones, son parte de este proyecto de país y de provincia, que amplía derechos y que trabaja sobre las conquistas sociales. Esa es la agenda de nuestros jóvenes”, sostuvo.“Necesitamos de la rebeldía y de la fuerza de las juventudes para empujar esas transformaciones que hacen falta. Nosotros no creemos en la meritocracia, no creemos que todos nacemos con las mismas chances y oportunidades. Nosotros creemos en el Estado presente que repara las desigualdades y las injusticias. Creemos en el Estado que está, que acompaña y pone la cara y, que, en un contexto de pandemia, dice presente, es activo, es promotor y dinámico”, resaltó., intendente de San Salvador, que ocupa el quinto lugar en la lista, afirmó que “queremos ir al Congreso a discutir el país que queremos. Creemos en un Estado presente, que cuida, que protege, como lo ha hecho este gobierno desde que empezó”.“Como candidatos tenemos una enorme tarea, no solo la de defender los intereses populares sino transformar la tarea del legislador en eso que ustedes están esperando”.“La Argentina se está poniendo de pie y cada día vamos a estar mejor, por eso nuestro pedido es que vayamos a convencer a los que dudan militando y el domingo cuidemos el voto fiscalizando”.El cuarto lugar en la lista del Frente de Todos, lo ocupa, subsecretaria de la Juventud, quien expresó: “Tenemos un frente que siempre pensó en la juventud. Del otro lado hay un proyecto político que piensa que los jóvenes no creemos en la política, pero acá tenemos jóvenes que estuvieron y dijeron presentes en la pandemia”.“Pasamos cuatro años muy complejos en tiempos de Macri que nos frenó las becas, el empleo joven, el conectar igualdad, nos dejaron afuera”.“Tenemos que llevar el compromiso a esos jóvenes que van a estar votando en estas elecciones”.“Cuando se nos abrió una puerta, todos ustedes entran con nosotros”, dijo Ulman y agregó: “No tenemos que llevar promesas, sino hechos, tenemos que llevar el mensaje de las políticas públicas que ya se vienen haciendo”.“Vamos a legislar oportunidades para que los gurises puedan estudiar. Tenemos que trabajar en el acceso a la educación para todos los jóvenes entrerrianos; vamos a legislar proyectos para el empleo de cada uno de los jóvenes”.“Tenemos un gran desafío por delante, este domingo tenemos que acompañar cada fiscalización, llevar casa por casa el mensaje que nuestros gurises van a acceder a una beca, integran programas de empleo y trabajar en la ciencia y la tecnología. Este domingo, los jóvenes son el Frente de Todos”., tercero en la lista, dijo en su discurso: “debemos poner en valor, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, el valor de los jóvenes. Durante cuatro años del desastre de Macri, donde en todos los lugares, los jóvenes nunca sacamos los pies del plato, los jóvenes salimos a la calle cuando teníamos que pedir que no recorten el presupuesto universitario, salimos a la calle cuando tuvimos que rechazar el 2x1, los jóvenes mantuvimos los merenderos, e hicimos todo lo que podíamos y, además, fuimos parte de la construcción de la unidad del Peronismo para recuperar el Gobierno Nacional”, sostuvo.“Nos tocó arrancar nuestra campaña contra los medios hegemónicos, diciéndonos a los jóvenes que éramos responsables de los contagios de coronavirus y que la circulación del virus, tenía como mayores responsables a los jóvenes del país. Quiero decir que los únicos jóvenes que yo vi, fueron los que salieron a inscribir a los vecinos para que se vacunen, para que accedan a un Progresar, para que accedan al DNI, y todos los programas de inclusión social. Porque la juventud del país está comprometida con los destinos de la patria”, sostuvo.“Estamos en una provincia, donde gracias a un esfuerzo enorme del Gobierno Nacional, del gobierno provincial y de los intendentes, llevamos aplicadas más de 1.400.000 dosis de las vacunas. Eso da tranquilidad a las familias entrerrianas y vienen acompañadas de variables productivas, económicas, en el empleo que impacten en los bolsillos del pueblo, porque lo que queremos, es un mejor futuro para todos y todas”, sostuvo.“El triunfo del Frente de Todos en las elecciones tiene que ver con el presente y con el futuro, pero también, tiene que ver con nuestra historia y nuestro legado, con todos los hombres y mujeres que, en los peores momentos, nunca dejaron de poner el cuerpo. Con los compañeros de la Resistencia Peronista que le costó la vida luchar por un país más justo, con las compañeras que hoy no pueden contar la historia, porque el sistema patriarcal les quitó la vida”, recordó Ledesma.“A nosotros, siempre nos van a encontrar legislando, llevando adelante propuestas que tienen que ver con las pymes, con generar desarrollo sustentable, con generar empleo, con las necesidades de nuestras diversidades y que tengan que ver con mejorarle la vida a la gente”, remarcó., segunda en la lista del Frente de Todos, expreso: “Estoy orgullosa de ser parte de la generación de Néstor y Cristina y haber sido testigo de los 12 años más maravillosas que vivimos los argentinos”.Tras formular críticas al gobierno de Macri, como lo hizo el resto de los candidatos, Gaillard afirmó que “cuando el peronismo no está en el gobierno a la gente le va muy mal. Y ese es el aprendizaje para esta elección”.“De a poco todo empieza a tener una mejor perspectiva, estamos saliendo y entre todos tenemos que poner el mayor esfuerzo para este domingo porque nos debemos esta victoria por todo lo que fueron estos dos años donde el Estado se hizo cargo que a ningún entrerriano le falte un respirador o una máquina de oxígeno”.En otra parte del discurso, Gaillard se dirigió a los jóvenes, quienes “tuvieron la partida más difícil, tenemos que lograr que nuestros gurises vuelvan a estar adentro, le pido que nos acompañen con el voto para seguir construyendo un Estado que dé respuestas, de la mano de Gustavo Bordet y Alberto Fernández”.“Vamos a trabajar fuertemente en el congreso y voy a trabajar por la despenalización del cannabis y por los consumos problemáticos, tienen mi compromiso”, expresó finalmente la candidata.“Tengo el enorme orgullo de encabezar esta lista, de hombre y mujeres profundamente entrerrianos que tienen amor por la provincia. Hoy, están demostrando el compromiso que tienen, con responsabilidades de Gobierno”, dijo al comenzar su discurso y agregó: “después de recorrer nuestra provincia, ver lo que estamos construyendo y este federalismo de los recursos que ha logrado posicionar a la provincia, hemos comprobado que este modelo de producción y desarrollo, son ustedes, los jóvenes, los que lo tienen que defender”.“Este modelo de producción y desarrollo, pero también profundamente federal, lo tienen que defender los jóvenes porque tienen la capacidad de convencer a otros jóvenes, pero también de convencer a sus padres, a sus tíos y sus abuelos. Tienen más poder que nosotros porque ustedes son el presente y el futuro, pero también son el sector más perjudicado por las políticas neoliberales y ni hablar, de los jóvenes que están por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo.“Venimos de cuatro años difíciles para los jóvenes, porque tuvimos un presidente que prometió combatir la pobreza y terminó atacando a los pobres y terminó destruyendo la clase media para beneficiar a unos pocos”, recordó.“Nos tocó gobernar 16 meses de pandemia y con este proyecto nacional y popular, tuvimos recalcular sus objetivos. Cuando se votó el impuesto a las grandes fortunas, que le tocaba a 12 mil personas, estuvimos un año para aprobarlo en el Congreso porque no tenemos quórum propio. Esos fondos no fueron para fugarlos. Sino que el 20 % fue para infraestructura de salud que el gobierno anterior destruyó, el otro 20% fue para los diferentes programas de producción, de agua y saneamiento, el 25% para los programas como el Progresar y también, se tuvo que trabajar en la reconstrucción del entramado social, rescatar a los de más abajo con la Tarjeta Alimentar y un montón de programas que se hacen, son políticas de inclusión”, sostuvo.“Si hablamos de propuestas, quiero decirles que tengan la tranquilidad de que vamos a defender los intereses de la provincia, como lo hacemos todos los días y que vamos a defender este modelo nacional y popular. Ese es el mensaje que los jóvenes tienen que transmitir”, solicitó Cresto.“Los precandidatos somos de acá, de esta provincia, que es la provincia que eligieron nuestros padres y abuelos. Es la tierra donde formamos nuestra familia y llevamos en la sangre la defensa a nuestra provincia”, remarcó Cresto.“Es en esta hora, que los jóvenes tienen esta responsabilidad de persuadir a otros jóvenes que este es el modelo de inclusión, un modelo federal, nacional y popular que le da oportunidades a los jóvenes. Pero también, en esta hora, tienen la gran responsabilidad de ser parte de este triunfo que vamos a construir entre todos el 12 de septiembre. Este triunfo que le va a permitir a nuestro gobernador, seguir transformando la provincia y que va a permitir al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández, construir la patria que todos queremos, socialmente justa, políticamente soberana y económicamente libre”, concluyó.