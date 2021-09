Bordet: “Estamos recuperando la industria y los salarios pese a la pandemia”

De cara a las elecciones PASO 2021 de este domingo, el gobernador Gustavo Bordet encabezó este miércoles el cierre de campaña del Frente de Todos que se realizó en el Club Atlético Paraná.El mandatario provincial fue el último en tomar la palabra y se mostró “muy feliz” y destacó que “ni el viento, ni la lluvia para a la juventud”. Agradeció a los presentes y “el aguante” de todos estos días.Junto al mandatario, estuvieron los candidatos a diputados nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte; la vicegobernadora Lauta Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl.“Les agradezco a todos los que vinieron, de diferentes partes de la provincia, con el compromiso inquebrantable de siempre, para sostener más que nunca un proyecto de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”, señaló. A su vez, el mandatario provincial, destacó el trabajo realizado durante la pandemia y aseveró que “no son tiempos fáciles. Hacía más de 100 que la humanidad no tenía que padecer algo así, nadie se prepara para eso, pero tuvimos que ponernos a trabajar para afrontar lo imprevisto, para evitar que la pandemia se cobre más vidas”, señaló.El Gobernador agregó que la provincia de Entre Ríos “tenía problemas de infraestructura y equipamiento en los hospitales, pero junto al gobierno nacional, salimos a invertir y poner en marcha nuevos centros de salud. Le dimos respuestas ante la incertidumbre y hoy al final del día, podemos decir que ningún entrerriano dejó de ser atendido, a nadie le falto una cama y hubo oportunidades para todos”.Además, resaltó la campaña de vacunación que se está desarrollando en la provincia. “Hoy en día, tenemos más del 70% de la población vacunada y más de 450.000 dosis aplicadas en las dos inoculaciones. Tenemos un presidente, una vice e intendentes que le pusieron el pecho a las balas. Nadie nos va a dar cátedra de lo que hay que hacer en una pandemia, cuando la vieron por televisión”.Bordet, apuntó contra Frigerio: “cuando veo a personas de Buenos Aires, que vienen a dar cátedra de lo que hay que hacer en Entre Ríos, no salgo del estupor. Durante mucho tiempo fueron espectadores”.El gobernador en su discurso, hizo mención a la puesta en marcha del Plan Federal de Viviendas. “Hicimos más de 2.200 viviendas y tenemos otras 2.200 en proceso para el año que viene”.Sobre la economía, el mandatario provincial remarcó que “nosotros estamos recuperando está parte pese a la pandemia. El salario de los trabadores, lo estamos recuperando nosotros. En cuatro años se ocuparon de destruir todo lo que se había construido”.“Nuestra lista tienen jóvenes, pero con una vasta experiencia, que va a representar porque tienen un gran compromiso. Nuestra lista también los tiene a Enrique y a Carolina, que desde el lugar que les toca, ocupar experiencia en gestión. Estamos realizando un programa de obras públicas transformador para Entre Ríos. Tenemos más de 70 obras de saneamiento a lo largo de la provincia, son obras que no se ven, pero hay que hacerlas, porque de eso se trata cuidar a la gente. Estamos mejorando la calidad de vida de los entrerrianos”.Al finalizar, el gobernador pidió “poner de nuestras energías para que el domingo 12 de septiembre, lleguemos con un triunfo en las urnas. Queremos transitar hasta noviembre un triunfo, no solo en la Cámara de Diputados, sino que le permitan al presidente y la vice, ratificar este rumbo, que es el que queremos para nuestra vida. Acá hay una Argentina de pie y una provincia de pie, acá tenemos un gobierno comprometido con nuestros vecinos y ciudadanos para salir de la pandemia, para que el salario se recupere, para que haya más obras y posibilidades”. Elonce.com