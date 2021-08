Sarlo afirmó que “las Malvinas son territorio británico” y repudiaron sus dichos

Funcionarios y excombatientes repudiaron hoy las declaraciones de la escritora y ensayista Beatríz Sarlo quien afirmó en una entrevista televisiva que "las Malvinas son territorio británico", en sintonía con afirmaciones formuladas en ese sentido por la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC) Sabrina Ajmechet y la titular del PRO, Patricia Bullrich.



"Las Malvinas son un territorio británico. Cuando la gente dice ´son argentinas' no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Es un territorio que se asemeja al sur de Escocia", señaló Sarlo en declaraciones al canal La Nación+.



En la misma entrevista hizo luego referencia a la guerra de Malvinas, en 1982: "(Leopoldo) Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico".



Además, dijo que el desembarco de las tropas argentinas en el archipiélago "fue una invasión, revindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como país y no tenía Constitución".



"Y todavía hoy se agita cuando se quiere hacer cierta propaganda nacional. Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí", fustigó.



Repudios

En relación a estos dichos, el secretario de Malvinas y Antártico Sur, Daniel Filmus, dijo hoy en declaraciones a Radio Continental que las palabras de Sarlo "demuestran una ignorancia enorme" ya en la "Constitución Nacional está que es irrenunciable el reclamo" de Malvinas.



"No es que alguien tiene una opinión respecto de Malvinas sino que la Constitución lo establece, además es un desconocimiento enorme sobre la historia", indicó.



Y recordó que "la Argentina había nombrado gobernador antes" que luego "hubo una usurpación militar" en las islas, al tiempo que ratificó que existe también "un desconocimiento de la geografía" de parte de la escritora.



"También el Congreso votó hace un año, una ley donde extiende la plataforma continental también de las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur" al tiempo que remarcó el "desconocimiento del sentimiento de argentinos y argentinas que dieron su vida por esto", fundamentó.



"Por todo esto, es de una gravedad sin precedentes y no es extraño de que (esas expresiones) se conocieran luego de los tuits de la precandidata y de las declaraciones de la exministra Bullrich", indicó.



Filmus recordó que fue "(el expresidente Raúl) Alfonsín el que propuso incluir en la Constitución este tema" y dijo que "las invasiones inglesas también podrían ser justificados si, como dice Sarlo, que fue en 1930, y antes no había Constitución".



A su turno, el Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, escribió hoy desde su cuenta de Twitter: "Como duele que una referente intelectual como @BeatrizSarlo diga semejante barbaridad. No tiene respeto ni a los muertos enterrados en nuestras islas". "Por favor, un poquito de dignidad. Por siempre las Malvinas son Argentinas", añadió.



La respuesta desde el Centro de Excombatientes de La Plata (Cecim), no se hizo esperar y llegó desde su vicepresidente, Hugo Robert, quien consideró que las expresiones de la escritora son una "barbaridad".



Además, recordó que "Sarlo fue una de las 19 pseudointelectuales que firmaron una solicitada por la autodeterminación" en Malvinas.



Así, recordó que "los dichos de Sarlo van en línea con Ajmechet, Bullrich y el expresidente Mauricio Macri", quien en los años '90 cuestionó la utilidad del reclamo de soberanía que la Argentina mantiene sobre Malvinas.



En tanto, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de Cecim La Plata, dijo a Télam que "en la Argentina ya no hay espacio para los negacionistas, el pueblo argentino está pensando en como resolver la situación de los años de neoliberalismo en los que nos dejó la matríz ideológica de Macri".



"Sarlo responde a esta matriz ideológica junto a otros personajes que militan esta posición que hoy vemos de antiderechos, antivacunas y antiMalvinas, es decir, de algo tan arraigado en el pueblo argentino", precisó.



En abril pasado, en el marco de las negociaciones del Gobierno nacional con el laboratorio Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus, Bullrich sugirió que las Malvinas podían entregarse a esa empresa con el propósito de acelerar la llegada de dosis.



"Pfizer no pidió cambios en la ley (de vacunas), lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hilos continentales, ni las Islas Malvinas, bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado", apuntó la exMinistra de Seguridad en declaraciones a La Nación+, la misma emisora en la que se expresó Sarlo en la noche del martes.



Luego, en el marco de la campaña electoral, a fines del mes pasado, se difundieron mensajes en las redes sociales de la precandidata Ajmechet quien en años atrás expresó, entre otras cosas, que "Las Malvinas no existen, las Falkland islands son de los kelpers" y opinó que "la creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental".



Tras la difusión de estos mensajes, Bullrich, quien amadrina la postulación de Ajmechet en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que no iba a pedirle a la historiadora que se bajara de las listas que encabeza en el distrito porteño la exgobernadora María Eugenia Vidal, al asegurar que se trataban de "un mensaje irónico".