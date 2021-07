PASO 2021: la lista Juntos dio a conocer sus candidatos

La lista se completa con los tres suplentes

Rogelio Frigerio (PRO), Marcela Antola (UCR) y Atilio Benedetti (UCR) encabezan la lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos. El lanzamiento se realizó en Paraná y contó con la presencia de una importante cantidad de legisladores provinciales y nacionales, además de un amplio número de dirigentes que siguieron la presentación por zoom.“Vamos a ponerle el cuerpo al presente y al futuro de Entre Ríos. Una alternativa en donde los entrerrianos sean parte y que juntos podamos avanzar, de una vez por todas, hacia el camino del desarrollo y del progreso”, lanzó Frigerio durante la presentación de la lista Juntos que competirá en la interna de Juntos por Entre Ríos.“Entre Ríos tiene tierras fértiles, tiene lugares turísticos, tiene ríos, tiene gente con ganas de laburar. Es la provincia que lo tiene todo pero su realidad empuja a irte. Es una de las provincias más pobres del país. Nosotros estamos convencidos de que la única manera de salir de esta realidad es con educación y trabajo de calidad”.. Y cuando decimos esto hablamos de cosas bien concretas que las vivimos todos los días”, planteó Frigerio.En este sentido puntualizó: "La decisión arbitraria de dejar a nuestros jóvenes sin escuela por un año y medio, generando más deserción escolar e hipotecando su futuro y su bienestar integral; la avanzada constante contra los que crean empleo y contra la propiedad privada; el cierre de las exportaciones de carne en un país y en una provincia con corazón ganadero; el aumento constante de los impuestos, que nos agobian y no nos dejan crecer; el aislamiento al que nos someten relacionándose solamente con países con los que comparten la ideología y la forma de gobernar, y así nos quitan oportunidades; la manipulación de la Justicia para lograr la impunidad de los corruptos; el mirar para otro lado ante la inseguridad y avance del narcotráfico"."No podemos permitir que el kirchnerismo tenga una mayoría automática en el Congreso. Sabemos de lo que son capaces", continuó enfático el candidato para concluir contundente: "En estas elecciones tenemos la oportunidad de torcer ese rumbo. Un rumbo que no está en sintonía con lo que pensamos y con los valores de la mayoría de los entrerrianos".Benedetti en el discurso que brindó en el lanzamiento de la propuesta electoral, manifestó: “Tenemos por delante una gran responsabilidad y el enorme desafío de trabajar mancomunadamente entre todos y todas los que estamos convencidos de que otra Entre Ríos y otro país son posibles”Luego destacó el rol que tendrá la Unión Cívica Radical en este proceso electoral e hizo hincapié en el cumplimiento de lo dispuesto por el congreso partidario que determinó que dos de los tres primeros lugares de las listas sean ocupados por representantes del radicalismo.Tras resaltar los triunfos electorales que obtuvo este espacio en las legislativas de 2017 y del 2019, consideró que “esta es una elección bisagra” y aseguró que “, que viene sufriendo un condicionamiento sistemático que atenta contra el desarrollo del país”.“Todos estos atropellos están alejados de la historia, de las tradiciones y de la cultura del trabajo que han marcado a nuestra Entre Ríos. Fuimos bandera de institucionalidad y federalismo, y vamos a defender a rajatabla estas dos consignas”, expresó el diputado radical.Finalmente, Benedetti afirmó que estas elecciones son importantes para posicionar a “Juntos, que tiene una real vocación de poder y está convencido que el 2023 es el momento: 20 años consecutivos de peronismo han dejado una provincia atrasada, postrada y condenada a la resignación”.La concejal de Gualeguay, Marcela Antola comunicó: “Quiero hablarles como madre y una vecina más, que está en la calle cerca de los vecinos y conoce muy bien la realidad crítica que atraviesa nuestro país y provincia".Al tiempo que destacó: “Créanme que puedo hablar con conocimiento. Sé lo difícil que es pagar la montaña de impuestos, lo difícil que es pagarle los salarios a los que trabajan con uno, lo difícil que es pagar los servicios y lo difícil que se hace cada vez trabajar más y no crecer. Puedo decir con certeza que los gobiernos se alejaron de los vecinos, de la calle y de los que producen y generan empleo digno, en este último año y medio”.“Estoy convencida que no podemos seguir así, que se puede transformar. Por eso, estas elecciones son muy importantes para Entre Ríos. El valor del diálogo, del consenso y trabajo en equipo. Estoy muy contenta de formar parte de este equipo, aquí las ideas se debaten, se dialogan y llegan a consensos que nos van a mantener unidos de verdad, de cara a cada entrerriano”, puntualizó Antola y luego cerró: “La provincia necesita de cada uno de nosotros. Queremos invitarlos a que se sumen, a que seamos más y más y que llevemos juntos las voces de los entrerrianos al Congreso Nacional”.1-Rogelio Frigerio. Ex ministro del Interior en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.2-Marcela Ántola. Concejal radical de Gualeguay.3-Atilio Benedetti. Actual diputado nacional. Dos veces postulante a la gobernación por la UCR.4-Nancy Ballejos. Del PRO de Concordia.5-Mauricio "Palito" Davico (Vecinalista). Intendente de Pueblo Belgrano. .-Evangelina Müller. De San José. Proviene de un grupo vecinal y fue propuesta por Una Nueva Oportunidad (UNO).-Guillermo Bernaudo del PRO, La Paz.-Julia Sosa. De la UCR de Nogoyá.Participaron de la presentación los intendentes: Susana Lambert (Villa Elisa), Hernán Besel (Basavilbaso), Gustavo Vergara (General Ramírez), Verónica Berisso (Gualeguay), Darío Pfenning (Alcaráz), Bruno Sarubi (La Paz), Exequiel Donda (San Benito), Francisco Pasinatto (Gobernador Mansilla), Domingo Maiocco (Victoria). Además de los legisladores nacionales: Alfredo De Angeli, Stella Olalla, Gustavo Hein, Alicia Fregonese y Gabriela Lena. Y los legisladores provinciales: Manuel Troncoso, Ayelén Acosta, Gracia Jaroslavsky, Juan Domingo Zacarías, Esteban Vitor, Eduardo Solari, Nicolás Mattiauda, Jorge Satto, Francisco Morchio y Omar Migueles.También estuvieron las referentes participaron los referentes partidarios: Eduardo Caminal (PRO), Leandro Jacobi (UNO), Jorge Cura (referente de López Murphy en Entre Ríos) y el ex titular de la Policía Federal Néstor Roncaglia.