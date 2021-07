La provincia fortalece la capacidad operativa de hospitales

Las prestaciones del nosocomio de Concepción del Uruguay alcanzan a los departamentos Uruguay, Colón y Tala, y al equipamiento ya entregado desde el inicio de la pandemia, se suma una ambulancia y próximamente un tomógrafo, aparatos para diálisis y de rayos. También tendrá una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, visitaron Concepción del Uruguay, y entregaron una nueva ambulancia en el hospital. “Seguimos avanzando en la adquisición y entrega de ambulancias y equipamiento para los efectores que tenemos en la provincia”, dijo Velázquez.El hospital Justo José de Urquiza es el efector de mayor complejidad del departamento Uruguay, y se posiciona como el establecimiento de referencia para la Región Sanitaria III que nuclea a los departamentos de Colón, Uruguay y Tala. Bordet y Velázquez dialogaron con el director del nosocomio, Pablo Lombardi, y su equipo de trabajo.En ese contexto, Velázquez dijo que “es muy importante la incorporación de una Unidad de traslado sanitario de mediana complejidad como también el equipamiento que recibirá el hospital porque representa un valor agregado para fortalecer la capacidad operativa y resolutiva de esta institución”.“Estamos felices porque seguimos avanzando en la adquisición y entrega de ambulancias y equipamientos para los efectores que tenemos en la provincia”, sostuvo.Además, reconoció la labor de “los trabajadores de Salud del Justo José de Urquiza, y de toda la red de servicios sanitarios provinciales y municipales de Concepción del Uruguay, que vienen desarrollando un trabajo integrado e interjurisdiccional, tanto en la vigilancia epidemiológica, como también por la implementación del Programa Detectar en esta etapa de contención de la Pandemia, sin descuidar la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles”.La ministra de Salud dijo que, “incluso, continuamos poniendo en valor este hospital, ya que tenemos el decreto de adjudicación para la compra de un tomógrafo axial computado, lo cual demanda una inversión de 25 millones 735 mil pesos. Asimismo, hay otros equipamientos en proceso de compra como aparatos para diálisis, de rayos X tipo Arco en C, entre otros, por una inversión de 16 millones de pesos”, remarcó la ministra.“También se encuentra en proceso de elaboración el proyecto para la construcción de una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, lo cual significará una refuncionalización del servicio de UTI de adultos, con una etapa de obra en el segundo piso”, manifestó Velázquez, a la vez que agregó: “De esta manera, serán 13 camas de adultos, y el actual sector podrá tener seis unidades para cuidados críticos de niñas y niños”.Actualmente, el Ministerio de Planeamiento de Entre Ríos, junto a la zonal de Arquitectura de Concepción del Uruguay y bioingeniería del hospital, se encuentran trabajando en el diseño físico y de servicios para la instalación de gases medicinales, termomecánica, agua y cloacas.Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia, el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, recibió siete respiradores, un ecógrafo portátil, seis monitores multiparamétricos, 20 bombas de infusión, dos freezers (en el marco del Plan Rector de Vacunación Covid-19), termoreciclador para PCR real time y un equipo de ecocardiografia doppler, entre otros insumos.El nosocomio cuenta con un equipo de trabajo de 900 personas aproximadamente (entre Escalafón general, personal de Enfermería, Agentes sanitarios y Profesionales asistentes), y cuenta con los siguientes servicios y prestaciones: Guardia (que recibe entre 250 y 300 consultas por día); Clínica; Dermatología; Neurología; Psiquiatría; Cirugía; Otorrinolaringología; Oftalmología; Ortopedia; Pediatría; Ginecología; Obstetricia; Neonatología; Guardia; Neumonología; Fonoaudiología; Psicología; Odontología; Obstetricia; Kinesiología; Nutricionista; Guardia obstétrica, entre otros. Cabe citar que la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) prestó un espacio para trabajar la parte ambulatoria de Kinesiología.A su vez, en el marco de la pandemia, se puso en marcha un área de internación (donde era Kinesiología), mediante fondos de Arquitectura. En el lugar, se efectuó una instalación de oxígeno central para las ocho camas que están a disposición para atención de pacientes en general.Otro de los avances en el contexto de Emergencia Sanitaria por Covid-19 fue la posibilidad de realizar los análisis de PCR para la enfermedad en las instalaciones del hospital. Fue posible gracias a la compra de un termociclador, adquirido por el gobierno provincial, que permitió, junto a la capacitación del personal, empezar a realizar el proceso de toma de muestra, procesamiento y diagnóstico de la enfermedad. Antes dependían del Laboratorio del INTA.Por último, se destaca que se inauguró un espacio de Triage de Guardia. Se desarrolla en una carpa ubicada antes de ingresar al hospital, donde se selecciona el ingreso de los pacientes, según gravedad, teniendo en cuenta cuadros febriles o no febriles.La ambulancia entregada este sábado se trata de un vehículo tipo furgón integral para atención de baja complejidad, adquirido mediante licitación pública N° 01/21 con un costo de 4.570.000 pesos.