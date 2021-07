Productores agropecuarios realizarán una protesta el 9 de julio

Productores autoconvocados convocaron a una protesta para el 9 de julio próximo con el fin de rechazar las políticas oficiales para el sector, como las restricciones a las exportaciones de carne, la estatización de la Hidrovía y la ley de Biocombustibles.



El reclamo está siendo convocado en el partido bonaerense de San Nicolás, pero en los mensajes que circulan aclararon que pretenden hacerlo como "ciudadanos", y rechazan la eventual presencia de dirigentes políticos.



"El Encuentro pertenece a los ciudadanos, no a los políticos, manténganse al margen de la convocatoria", están señalando los productores.



La advertencia se fortaleció este domingo luego de trascender versiones de que el ex ministro de Agricultura macrista, Luis Etchevehere, promovía el reclamo.



En declaraciones radiales, Raúl Costa, productor autoconvocado de San Nicolás, señaló: "Marchamos el viernes no sólo el sector agropecuario, sino todos los sectores productivos que están afectados por la situación actual. va a ser la marcha más grande después de la 125".



En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, se mostró en contra de la protesta de los autoconvocados.



Es que se produce en momentos en que la Mesa de Enlace tendió puentes de diálogo con el Gobierno para intentar destrabar totalmente las exportaciones de carne, que sólo fueron liberadas parcialmente.



Inannizzotto se preguntó si el reclamo lanzado para el 9 de julio es una convocatoria genuina de los productores o una "movida política ultra, con consignas difusas". .



Por eso, Coninagro adelantó que no estará presente en la protesta de San Nicolás.



Los organizadores pretenden presentar el reclamo del vienes próximo como una "asamblea ciudadana". .



Cuestionarán, además, el proyecto de ley de biocombustibles motorizado por el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.



Sostienen que ese proyecto impactará en forma negativa sobre la cotización del maíz. .



Cuestionan, además, la decisión de que el Estado tome el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay al menos por los próximos doce meses.



Por esa vía estratégica salen todas las exportaciones agroindustriales de la Argentina.



Se espera que en la movilización hacia San Nicolás participen, además de productores bonaerenses, otros de Rosario, Santa Fe y Córdoba.



Los autoconvocados eligieron San Nicolás porque allí se firmó en 1852 el pacto preexistente que sentó las bases de la Constitución Nacional.



La "defensa de la Constitución" será uno de los ejes de la convocatoria.