"Nos tiene que llenar de orgullo" la producción de vacunas contra el Covid-19

Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la producción de vacunas contra el coronavirus, "es algo que nos tiene que llenar de orgullo". Así lo destacó adurante su visita a la localidad entrerriana de San Salvador para recorrer obras y firmar convenios para otras más. "Hay 12 países en el mundo que están produciendo vacunas contra el coronavirus, y Argentina es uno de esos; cuando quieran pisotear nuestra autoestima al decirnos que acá no hay futuro, tenemos que mencionar estos logros que tenemos como sociedad", indicó."Argentina tiene que mirar al frente, con la autoestima bien elevada, porque transitamos una pandemia, con muchos muertos y contagiados, pero que tenemos que superar en comunidad", destacó Cafiero al dar cuenta de la llegada de los principios activos para la producción de las vacunas Astrazeneca y Sputnik V."De estos 18 meses de gestión, 15 fueron en pandemia. Nunca se abandonaron las prioridades, la idea de inversión en conectividad y obra pública. Es fundamental ver que la actividad productiva se empieza a recuperar, de la mano de la inversión púbica por la cantidad de obras que se realizan en cada uno de los territorios del país. Eso, acompañado con la campaña de vacunación, fija un horizonte mucho más esperanzador de futuro que necesitamos los argentinos y argentinas", valoró Cafiero. "Hay una visión de Estado, de comunidad, de una Argentina que tenemos que construir entre todos", remarcó.

"La gestión de la pandemia es buscar salvar vidas, todos los días. Y la vacuna es parte de la esperanza, y de bloquear esa circulación del virus y esos contagios que tanto nos duelen"

Respecto a los fallecidos como consecuencia de la pandemia, el funcionario nacional mencionó; "Me da vergüenza que se utilicen los muertos para hacer política o para posicionar posiciones políticas o ideológicas". "Los muertos nos tienen que dar recogimiento y dolor. Lo fundamental es que podamos trazar un proyecto de país que nos incluya a todos, incluso a los que piensan distinto, para los que son anti-vacunas y para los que creen que la pandemia es un invento, para los que subestimaron la gestión de la pandemia y el trabajo de los médicos"."La gestión de la pandemia tiene una mirada despolitizada, y no tiene que ver con adecuar un discurso a lo que quiere oír una parte de la población. Es fundamental poder tratar un objetivo común, entre todos", insistió Cafiero al comparar: "Los que agitaron que la vacuna era un veneno, después se terminaron vacunando".En relación a la construcción de la autovía de la ruta 18, y la paralización de la obra durante la gestión de Mauricio Macri, el funcionario nacional refirió que "la ruta no es un gobierno, de izquierda o derecha. La ruta es de los entrerrianos y las entrerrianas". "Lo lamentable es que la gestión anterior abandonó las obras públicas en la provincia. En esos cuatro años, en nuestro país, se pusieron a la gestión pública y los recursos del Estado en un código y una lógica política electoral. Por eso es importante revalidar nuestro modelo de gestión que tiene como desafío, superar la pandemia y que no renuncia a tener un futuro para todos", resaltó.