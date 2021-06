El CGE solicitó la intervención de Trabajo por la medida de fuerza gremial

El Consejo General de Educación dio conocimiento al organismo laboral sobre las medidas que resolvió el plenario de secretarios generales y el último Congreso Extraordinario de Agmer y solicitó su intervención.



El titular de la cartera educativa de la provincia, Martín Müller expresó “desde el CGE lamentamos profundamente esta decisión que tomó la conducción de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos para esta semana que implica un incumplimiento de una norma provincial que puede generar el descuento de haberes por los días no trabajados".



A través de un decreto, el gobierno provincial dispuso el dictado de clases en toda la provincia con la modalidad presencial, para todos los niveles y modalidades del sistema educativo con excepción del conglomerado urbano que comprende a la ciudad de Paraná y su área metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), donde sólo se suspende el dictado de clases presenciales exclusivamente en los niveles secundario y superior. “Esto es una decisión tomada en base a criterios sanitarios”, explicó Müller.



En ese marco, el funcionario puso de relieve el acuerdo paritario salarial al que llegó el gobierno, y la vacunación de más de 30.000 docentes.



"Resulta al menos extraño que el gremio se arrogue criterios de índole sanitaria para decidir medidas de fuerza que hoy generan una enorme división entre la educación privada y la pública que dicen defender", afirmó.



Asimismo, señaló que “consideramos que la decisión de la conducción de AGMER encubre un paro, una medida de fuerza, y por ese motivo nos presentamos ante la Secretaría de Trabajo ya que no es una medida legal porque no existen normativas para trabajar desde la virtualidad excepto en el nivel secundario y superior del Gran Paraná”, manifestó.



“Las medidas gremiales no sólo atentan contra lo dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial, sino contra el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó y señaló “hoy, la normativa vigente solo reconoce el trabajo de modalidad mixta, por burbuja, que venimos implementando desde que comenzó este proceso de presencialidad administrada”.



El CGE recuerda en la misiva que el derecho a la educación desempeña un papel decisivo en el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales y en favorecer la comprensión entre las personas.