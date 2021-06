Oficialismo busca acuerdos para sancionar el proyecto de Emergencia Covid

El Frente de Todos buscará enhebrar en los próximos días acuerdos con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir en ley, entre el martes 22 y el miércoles 23 de junio, el proyecto de "Emergencia Covid", con media sanción del Senado, que establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.



El Gobierno dictó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 381 -debido a que Diputados aún no aprobó la iniciativa sancionada por el Senado- que prorroga hasta el 25 de junio las medidas de restricciones para evitar una nueva suba de contagios del coronavirus.



La intención del oficialismo es aprobar la semana próxima el dictamen que emitieron el jueves pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), y de Acción Social y Salud Pública, que encabeza Pablo Yedlin (FdT-Tucumán), pero para ello necesitará el apoyo de los bloques provinciales, informaron fuentes parlamentarias.



El Frente de Todos suma 118 diputados -incluido el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que vota sólo en caso de desempate aunque su presencia sí se tiene en cuenta para conformar el quórum-, por lo que necesita 11 diputados más para alcanzar el piso mínimo de 129 legisladores para iniciar la sesión.



Según informaron fuentes de la Cámara Baja, los 6 diputados que integran el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, a cargo del mendocino José Luis Ramón, respaldarán la iniciativa ya que están de acuerdo con los cambios y las incorporaciones realizadas en el Senado sobre el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo.



Desde el oficialismo, además, ya tienen el respaldo de dos de los diputados del Bloque Justicialista -Eduardo "Bali" Bucca (Buenos Aires) y Andrés Zottos (Salta) - y confían en sumar a los legisladores de Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino.



En ese contexto, en el FdT esperan avanzar en conversaciones con Córdoba Federal -cuyo bloque tiene cuatro integrantes- y Consenso Federal, que cuenta con tres legisladores, para que al menos colaboren con la conformación del quórum, ya que para su aprobación el proyecto no requiere de una mayoría calificada.



Esta semana no habrá sesión debido a que Massa, presidente de la Cámara, estará en Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con asesores del presidente de EE.UU Joe Biden, el exmandatario Bill Clinton y miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ese país.



Massa, que estará cinco días entre Washington y Nueva York, también se entrevistará con representantes de la comunidad judía estadounidense y expondrá ante los foros Interamerican Dialogue y American Society-Council of Americas que dirige Susan Segal.



Por otro lado, en cuanto a la actividad de Diputados, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, como también la titular de Legislación General, Cecilia Moreau, más los jefes de los distintos bloques volverán reunirse con representantes de laboratorios productores de vacunas contra el coronavirus, como lo hicieron el martes pasado con los directivos de Richmond y de Pfizer.



En esa ocasión, el gerente del laboratorio de EEUU, Nicolás Vaquer, desacreditó las denuncias realizadas por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien el mes pasado señaló en una entrevista en el canal LN+ que las dificultades de la Argentina para adquirir vacunas de Pfizer obedecían a una supuesta pretensión del exministro de Salud Ginés González García de "tener un retorno".



Vaquer subrayó que en "ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el Covid y descartó que Pfizer haya manifestado "interés" por bienes naturales o reservas del Banco Central a modo de garantía.



Si para esta semana se prevé una nueva reunión de comisión con los representantes de los laboratorios, para dentro de diez días se espera debatir ya en el recinto el proyecto de "Emergencia Covid" que sistematiza y busca darle un rango de ley a los criterios epidemiológicos sostenidos en los DNU emitidos por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia.



El proyecto, entre otras cuestiones, hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales y sobre todo establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con cuatro categorías de riesgo sanitario: bajo, mediano, alto y alarma epidemiológica y sanitaria.



Estas cuatro categorías se definen a partir de tres indicadores: razón, incidencia y la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva en cada jurisdicción.



El proyecto, ya aprobado en el Senado, determina que en las zonas declaradas en alarma epidemiológica deben implementarse medidas restrictivas a la circulación y concentración de personas, como la suspensión de la actividad de centros comerciales y ferias, al igual que de locales gastronómicos, y además queda vedada la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre y en gimnasios.



En la iniciativa también se determina que en las zonas de alarma epidemiológica quedará prohibida la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.



Otro de los puntos del proyecto es la suspensión, para las localidades y departamentos en alarma epidemiológica, de las reuniones sociales en domicilios particulares y en espacios públicos al aire libre si superan las diez personas; también se prohíbe la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados y las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas, como asimismo la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos que impliquen concurrencia de personas.



Por último, el texto que se aprobó en el Senado, y que espera por su sanción en Diputados, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico.