Fernández aclaró sus dichos al INADI: "Estoy orgulloso de nuestra diversidad"

El presidente Alberto Fernández envió este jueves una carta dirigida a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, para aclarar sus dichos durante el encuentro con su par Pedro Sánchez, cuando parafraseó a Litto Nebbia.



"Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos", dijo Fernández, citando la canción del artista argentino, lo que derivó en críticas y mucho revuelo en las redes sociales.



A lo largo del extenso documento, el mandatario recordó que "somos resultado de un diálogo entre culturas", y señaló: "Nuestro Gobierno se enorgullece y defiende la diversidad cultural de la Argentina".



La carta completa :



"En el día de ayer cite una frase "los argentinos llegamos de los barcos" que advierto que mueve algunos de los prejuicios qué hay en nuestra sociedad. Con quienes se sintieron ofendidos con mis dichos no dudé en disculparme. Pero como observo que ha sido interpretada por algunos de un modo que contradice mis acciones y nuestras decisiones de gobierno, me permito poner a su consideración estas reflexiones a los fines que usted considere que correspondan.



Deseo aclarar mis convicciones profundas y sentidas sobre la población argentina y latinoamericana.



La Argentina ha sido uno de los países del mundo que más inmigración europea recibió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso genera un lazo cultural insoslayable.



Eso no me hace perder de vista que desde antes de la colonización había en el país diferentes pueblos originarios. Conocemos las situaciones de violencia y genocidio que hubo a lo largo de nuestra historia.



Hoy existen en el país decenas de pueblos originarios con sus lenguas y tradiciones. Además, importantes investigaciones señalan que un porcentaje cercano a la mitad de la población argentina tiene ascendencia indígena. Los argentinos y argentinas somos producto de esa historia a la que se suma la presencia de muchos otros pueblos, incluyendo las migraciones desde los países latinoamericanos.



Somos esa diversidad de la que estamos y debemos estar orgullosos. Somos resultado de un diálogo entre culturas.



En los diferentes pueblos de América Latina han tenido peso las grandes tradiciones aztecas, mayas, incas y de innumerables pueblos originarios. Producto de la historia de la esclavitud y de su emancipación también hay una presencia muy importante de las tradiciones africanas y después afroamericanas con toda su riqueza, también en nuestro país.



Con todos esos antecedentes, las migraciones europeas han tenido incidencia variadas en la formación de nuestros pueblos.



Nuestro gobierno se enorgullece y defiende la diversidad cultural de la Argentina. Hemos tomado decisiones en esa dirección y seguiremos en el mismo camino.



Además, hoy construimos nuevamente la Argentina en la Patria Grande. Así lo hemos mostrado en nuestra defensa de la integración regional, en nuestra solidaridad con el pueblo de Bolivia ante un golpe de Estado, en nuestra defensa de los derechos democráticos en cada país de la región, en nuestro trabajo conjunto con México por la vacuna, en nuestra cooperación con los países de América Latina en el contexto de la pandemia.



Los argentinos y las argentinas, asi como los latinoamericanos y las latinoamericanas, somos el resultado de nuestras mezclas y nuestras heterogeneidades. Estamos unidos con los pueblos originarios, afroamericanos y con los inmigrantes que Ilegaron desde Europa y de todas las latitudes.



Insisto: estoy orgulloso de nuestra diversidad. Mi gobierno trabaja para una convivencia intercultural basada en el respeto y el reconocimiento de las diferencias.



Espero que estas palabras permitan comprender las principales ideas con las que siempre he trabajado y seguirá' trabajando en el futuro".