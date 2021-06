Juntos por el Cambio resolvió "ampliar la coalición" para las legislativas

La decisión se tomó en una reunión de la mesa del espacio de la que participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y la jefa del PRO, Patricia Bullrich, entre otros.



"Hicimos un diagnóstico de cómo estamos parados en todas las provincias. La conclusión central es fortalecer la unidad y tratar de ampliar la coalición para ganar las elecciones y proponer una alternativa de poder a los argentinos", expresó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.



Fuentes del espacio indicaron a Télam que el objetivo es "replicar la unidad" en las provincias para evitar la disputa en las primarias, aunque en caso de competir en esa instancia, precisaron, la intención es que la compulsa sea "ordenadora y civilizada".



En el encuentro, del que no participó el expresidente Mauricio Macri por una cuestión de "agenda", según dijo Bullrich, la alianza opositora resolvió "ampliar la coalición" para las elecciones y fijar "reglas" ante del cierre de listas del mes próximo.



Sobre la ampliación, las fuentes de la coalición indicaron que esa intención implica "principalmente la representación social, no sólo por lo electoral sino por los problemas más urgentes de Argentina".



Participaron además el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; los senadores Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Humberto Schiavoni, y el dirigente del peronismo republicano Miguel Pichetto, excompañero de fórmula de Macri, entre otros.



"Estamos decididos a ampliar nuestra coalición a todos aquellos que crean en la República, la libertad, el trabajo y la productividad. A quienes entiendan que la educación es la piedra basal del futuro. Somos un equipo dispuesto a dar la batalla en todo el país", planteó Bullrich desde su cuenta de Twitter.



Negri sostuvo además que "la elección de 2021 es clave para la democracia argentina porque el kirchnerismo tiene hoy como único dique de contención la Cámara de Diputados".



"No podemos permitir que se hagan del control total del Congreso porque la sociedad está pidiendo más libertad y más democracia", advirtió el referente radical tras el encuentro.



La coalición opositora acordó además volver a reunirse en dos semanas.



