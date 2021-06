Se abrieron los sobres para mejoras en el colector y escuelas de Gualeguay

Foto 1/2 Foto 2/2

Se trata de la obra de sustitución de cañerías del Colector Quirós de la ciudad de Gualeguay que se financiará con recursos nacionales, y se firmaron los contratos para llevar adelante obras en dos escuelas con fondos provinciales: la terminación de la Unidad Educativa de Nivel Inicial también de esa localidad, y por otro lado, obras de agua y saneamiento para la Escuela Secundaria N° 12 "Juan L. Ortiz" de Puerto Ruiz.



Acompañaron a la vicegobernadora Laura Stratta en el acto desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Muller; y la presidenta municipal de Gualeguay, Verónica Berisso.



También estuvieron la diputada nacional Mayda Cresto; el senador Francisco Morchio; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo; y el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch.



Y en forma virtual la diputada nacional Carolina Gaillard, la diputada provincial Paola Rubattino, autoridades municipales y representantes de empresas contratistas.



Articulación, diálogo y Estado presente

Stratta destacó el buen ritmo de obras que se vienen ejecutando en Entre Ríos entendiendo que "es fruto de la vocación política pero también de la articulación y el diálogo permanente entre el Estado nacional, el gobierno provincial y gobiernos locales". Y agregó: "Si hay un modo que ha instalado el gobernador Gustavo Bordet en la provincia es el del diálogo y la articulación, pero sobre todo el de generar respuestas integrales a las demandas que nos plantea nuestra sociedad".



En tal sentido ratificó: "Nosotros creemos en el Estado presente, promotor, activo y dinámico, en un Estado que aún en un contexto de pandemia como el que nos toca atravesar, no resigna nunca su rol indelegable de acompañar a la sociedad, porque la pandemia tiene una dimensión sanitaria pero también una dimensión económica y social que en ningún momento dejamos de visualizar y responder".



Luego, la vicegobernadora recordó que "mientras avanza la campaña de vacunación y fortalecemos nuestro sistema sanitario, seguimos implementando políticas públicas y llevando adelante obras que no solamente traen bienestar y generan mejoras en la vida de las personas sino que también generan trabajo genuino y eso es un círculo virtuoso que impulsamos y defendemos".

En otra parte de su intervención, Stratta manifestó: "Compartimos con el gobernador que ya no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados y comprometidos por un gobierno nacional que toma decisiones vinculadas al federalismo de los recursos".



En tanto, el administrador del Enohsa manifestó: "Hoy estamos viviendo un momento de transformación de la provincia y quienes tenemos responsabilidades en la gestión y es importante aprovechar este tiempo para reconstruir este país".

Y agregó Enrique Cresto: "Nuestro gobernador tiene una agenda de transformación y desarrollo de la provincia, una agenda de educación, de puertos, de energía, una agenda de agua y saneamiento". En este sentido, habló de la importancia de la obra pública porque "permite el crecimiento de los pueblos pero también porque genera empleo genuino y motoriza la economía".



Obras que mejoran la calidad de vida

Por su parte, el ministro Richard indicó que la obra del colector Quirós forma parte del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) que se lleva adelante articulando con el gobierno nacional. "Hoy en la provincia tenemos alrededor de 28 proyectos y obras que algunas están en ejecución y otras próximas a ejecutarse, por un monto total superior a los 3.000 millones de pesos".



Asimismo informó que hoy también se concreta la firma de contratos de infraestructura educativa. En este sentido, destacó el trabajo de las zonales de Arquitectura de la provincia y precisó que en un año se hicieron 430 intervenciones en infraestructura educativa, a través de diferentes programas. "Hoy firmamos dos convenios, uno de ellos forma parte del programa que se había abandonado en la gestión nacional anterior y que por decisión del gobernador Bordet, iniciamos un proceso de recuperación y hoy estamos firmando el último de los 17 jardines de infantes que se habían paralizado", indicó.



La presidenta municipal de Gualeguay dijo sentirse muy emocionada y recordó al intendente Federico Bogdan, quien el año pasado murió a causa de Covid. "Es una obra muy esperada para todos", dijo Verónica Berisso tras recordar al ex intendente quien había iniciado las gestiones en 2016".

En este sentido, la intendenta agradeció al gobernador y a la vicegobernadora "por hacer posible estas obras, que sin dudas son muy esperadas para Gualeguay". Y acotó: "Federico estaría muy contento de esta obra".



El colector

La obra de sustitución de cañerías Colector Quirós tiene un presupuesto oficial de 269.480.520,00 y un plazo de ejecución de 540 días corridos. Su finalidad primordial es la de mejorar el servicio de cloaca a la zona Noreste, 2do Cuartel de la ciudad de Gualeguay, para lo cual se prevé sustituir toda la cañería de hormigón en el mismo lugar que se encuentra en la actualidad por PVC, y en la zona donde las tapadas lo permites, se instalarán cañerías secundarias de PVC, a fin de permitir la descarga de las conexiones domiciliarias.



Se contempla además la construcción de una nueva estación elevadora en la zona denominada Quirós Norte, que conectará los efluentes provenientes del área de Hospital San Antonio, y el Barrio Pancho Ramírez.



Además se ejecutará un tercer juego de lagunas, contiguas a las existentes, las que trabajarán en paralelo, con el correspondiente distribuidor; y la limpieza de los dos juegos de lagunas anaeróbicas



En las escuelas

La obra a realizar en la Escuela Secundaria N° 12 "Juan L. Ortiz" de Puerto Ruiz consiste en la conexión a cloaca que pasa por la calle, la reposición de grifería, la provisión de agua en baño, la reparación y provisión de agua sanitaria docente como también la reposición de mochilas dañadas en sanitarios. Estará a cargo de la firma Rodolfo Caminos Construcciones y tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos. El monto del contrato para la obra es de 3.263.000,00 de pesos y se financiará con fondos nacionales.



En la Unidad Educativa de Nivel Inicial se contempla la culminación del jardín que comprendió la construcción de seis salas acompañadas de los grupos sanitarios correspondientes, área de gobierno, una sala multipropósito, salón de usos múltiples con cocina incluida, depósitos y patio. Estará a cargo de GLG Construcciones S.A y tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos. El monto del contrato es de 41.368.040,35 pesos y se financiará con fondos Nacionales.