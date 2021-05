Trabajadores del hospital San Roque comenzarán a realizar retención de servicio

“Conforme estaba previsto, se realizó una nueva asamblea con trabajadores y trabajadoras del Hospital Materno Infantil San Roque. En función de que las autoridades de la institución no han accedido a realizar una reunión en búsqueda de soluciones, se resolvió realizar una retención de servicio de dos horas por turno a partir del viernes 7 de mayo. El próximo martes, los trabajadores se volverán a reunir en asamblea”, señaló UPCN en un comunicado enviado a este medio.“Este conflicto se inicia a partir de que sectores como Arancelamiento, Compras, Estadística, Personal, Choferes, Mantenimiento, entre otros, funcionan en espacios físicos que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, es imposible mantener el distanciamiento social que exigen los protocolos de prevención del covid-19”, indicaron desde el gremio.“A raíz de este problema, UPCN está pidiendo que se reorganicen las tareas para conformar grupos de trabajo en la modalidad de burbujas, tal como sucedió, por ejemplo, en el Ministerio de Salud”, explicaron en el escrito y sostienen que, además, “se agregan otras problemáticas en el nosocomio. En Mantenimiento denuncian falta de insumos. Respecto de la vacunación contra el covid-19, el programa de vacunación no se ha completado, casi 500 trabajadores han recibido una sola dosis”, afirmaron.Por otra parte, mencionaron que “en Enfermería, también se presenta una situación compleja. De acuerdo a un relevamiento al que accedió el Sindicato, desde el año 2017, están faltando 127 enfermeros para cubrir el déficit de personal. Además, en el informe consta que, en el marco de la pandemia, la demanda se ha incrementado fundamentalmente en UTIP, en el vacunatorio y en el quirófano de pediatría, porque hay cirugías atrasadas. Por otro lado, existe una alta demanda en la posta respiratoria. Además, el Hospital San Roque presta colaboración al Hospital De La Baxada por hisopados. En este contexto, el personal de enfermería está sobrecargado”, indicó UPCN."Esperamos que el Director nos reciba, que reconozca los problemas dentro de la institución y se adopten acciones concretas para solucionar los inconvenientes que impiden el buen desempeño de los trabajadores y trabajadoras y fundamentalmente preservar su salud", dijo la Secretaria Gremial, Carina Dominguez.