La provincia cuenta con cuatro laboratorios que realizan biología molecular

Inversiones en equipamiento

Los termocicladores entregados al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y al hospital Centenario de Gualeguaychú consolidan la ampliación de la red de laboratorios del Ministerio de Salud entrerriano. De este modo, las cabeceras de las cuatro regiones sanitarias cuentan con laboratorios provinciales con capacidad de realizar estudios de biología molecular, permitiendo optimizar el procesamiento de muestras Covid.En principio, cabe recordar que para llevar adelante el estudio de PCR se deben dar una serie de condiciones (no se puede realizar en cualquier laboratorio); es así que, además de requerir recurso humano entrenado, se debe contar con determinado equipamiento como cabinas de seguridad biológica tipo 2A, microcentrífugas y termocicladores. Desde el inicio de la Pandemia por Coronavirus se han invertido importantes sumas destinadas a adquirir todos estos elementos, en un proceso de modernización de la red de laboratorios que hoy permite contar con esta capacidad técnica en las cuatro regiones sanitarias.Constituyen un recurso estratégico tanto en lo inmediato como a futuro, ya que no sólo permite procesar las muestras de Covid (que es la principal demanda actualmente), sino que además queda la capacidad instalada para poder evaluar muchas otras enfermedades y determinaciones que requieren de la biología molecular.La asignación de los equipos se llevó a cabo atendiendo a la capacidad de cada establecimiento, y está en sintonía con la categorización establecida en el decreto N° 2.524/18 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que dispuso la reorganización de los servicios de salud para conformar redes de servicios en niveles de complejidad creciente. De esta manera, se obtiene un ordenamiento racional del conjunto de los recursos con el que se busca facilitar el acceso a la atención y la referencia a los establecimientos de mayor capacidad resolutiva en todo el territorio provincial.A la fecha, en la Región 1 (departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá) se realizan las determinaciones en el Laboratorio Provincial de Epidemiología; por su parte, en la Región 2 (departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Villaguay), desde diciembre el estudio se realiza en el hospital Masvernat.En tanto que, desde abril, en la Región 3 (departamentos Uruguay, Colón y Tala), se comenzó a hacer el procesamiento completo en el hospital Urquiza; y también se hace lo propio en el laboratorio del hospital Centenario, que es el referente para la Región 4 (departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy).Por lo tanto, con la excepción de dos casos particulares como son Gualeguay, que envía las muestras al hospital San José de Diamante (donde, mediante un convenio con el Conicet, se realiza la extracción de ARN, y luego se completa el análisis en el Laboratorio de Epidemiología en Paraná); o Feliciano que, si bien integra la Región 2, por cuestiones logísticas también remite las muestras a Paraná, en la mayoría de los departamentos las determinaciones se obtienen dentro la propia región sanitaria.Al observar cómo se trabajó de forma articulada en los meses previos, cabe recordar que a partir de la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Ministerio de Salud, desde agosto del año pasado las pruebas de Covid-19 de las regiones 3 y 4 eran procesadas en las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en Concepción del Uruguay.Durante los meses siguientes los hospitales realizaban la toma de muestras y hacían la extracción de ARN, que luego se trasladaba a la EEA para realizar el proceso de termociclado, completando así el análisis. Con esta mecánica, se resolvió la demanda de los departamentos Uruguay, Tala, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.El termociclador en tiempo real es el aparato utilizado en biología molecular que permite amplificar el material genérico para la posterior identificación del virus Sars Cov-2. En el caso de los equipos provistos a los hospitales Centenario y Urquiza se trata de termocicladores PCR en tiempo real marca Bio Rad, modelo CFX96, que fueron adquiridos por medio de las órdenes de compra Nº 13/21 y 23/21, demandando una inversión conjunta de 6.783.248.02 pesos.Cabe señalar que los insumos prácticos y descartables necesarios son adquiridos por los hospitales, mientras que los insumos propios de la PCR para Covid son provistos por el Instituto Malbrán.Como se indicó, con la incorporación de los termocicladores el procesamiento completo de las muestras se desarrolla en los establecimientos de referencia (y además, en el caso del hospital Urquiza, se prevé trasladar el termociclador que actualmente está en el INTA para poder aumentar la capacidad de procesamiento de muestras).Pero también es importante destacar todas las inversiones previas, que han permitido dar forma a la red de laboratorios actual.Por ejemplo, en diferentes procesos de compra, la provincia adquirió con recursos propios (para lo cual destinó 5.541.447 pesos) siete cabinas de seguridad biológica para dotar los hospitales San Martín y San Roque de Paraná; Delicia Concepción Mavernat de Concordia; San Antonio de Gualeguay; Centenario de Gualeguaychú y Santa Rosa de Villaguay; como también al Laboratorio Provincial de Epidemiología.Asimismo, se invirtieron 759.000 pesos para la adquisición de cuatro microcentrífugas que fueron destinadas a los hospitales Centenario de Gualeguaychú y San Roque de Paraná, y al Laboratorio de Epidemiología.En el caso del laboratorio del hospital Masvernat se logró poner en marcha el laboratorio de biología molecular a partir de las gestiones en cooperación con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que aportó aparatología de relieve. En detalle, la CTM adquirió e hizo entrega de un termociclador en tiempo real CFX96- Marca Bio Rad Life Science; una PC portátil, un UPS online doble de conversión de 2 K VA; una microcentrifuga GELEC para tubos EPPENDORF junto a un Kit de 4 pipetas Proline Plus; agitador Vortex y una microcentrifuga Dlab 3024 con rotor para 24 tubos.