Restricciones: "El factor que dispara los contagios son las reuniones sociales”

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó ante lasdel gobierno para controlar la pandemia del coronavirus que "en Entre Ríos no es la presencialidad el factor que dispara la tasa de contagio; el factor que dispara la tasa son las reuniones sociales".El fiscal explicó que el decreto anterior que es el Nº 747 regía hasta el 30 de abril y "por este nuevo decreto el Nº 808 se deroga", y precisó que estas nuevas medidas se deben "a los informes del Comité de Emergencia Sanitaria dan cuenta de. Apuntó, que "ayer hubo una reunión y hoy hubo otra, el gobernador permanentemente consulta y la estadística de ocupación da que la única manera de intentar frenar un poco la ocupación de camas en terapia intensiva es esa, es decir ajustar un poco más las restricciones que ya estaban en el decreto anterior".En referencia a las, precisó que "se vienen considerando muy especialmente desde el comienzo, siempre el gobernador plantea tres cuestiones básicas, primero hay que tratar de priorizar la salud pública, pero sobre la base de mantener el funcionamiento de la economía lo más que se pueda y la presencialidad de las clases".En este marco, apuntó que hay una información permanente del presidente del CGE, Martín Müller y también de un grupo de investigadores de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que “tienen un trabajo que metodológicamente plantea distintos escenarios y arroja determinados resultados, que daba que, y eso se ha venido respetando desde el comienzo". Remarcó queEn este sentido, aseguró que, ese es el mayor problema porque allí hay un descuido muy grande sobre las medidas de conducta sanitaria".Remarcó que "el problema está en las reuniones sociales, que se hacen generalmente, salvo algunos casos que fueron públicos y notorios, pero generalmente se hacen en casas de familias,. Entonces se apela a la responsabilidad individual de cada uno".Precisó que está probado científicamente que el uso del barbijo, más la ventilación que es muy importante, más la distancia mínima de un metro y medio entre persona y persona, son herramientas muy importantes".Reiteró que "si uno respeta esas tres cosas, barbijo, distancia y ventilación, las posibilidades de contagio son muy bajas". Acotó que lamentablemente esas tres reglas no se cumplen y especialmente no se cumplen en las reuniones sociales".