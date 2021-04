Vacunación Covid-19: esta semana se aplicaron más de 18.000 dosis en Entre Ríos

Avance de la campaña

Medios de registro

En la provincia ya se aplicaron más de 162.500 dosis. Mientras se sostiene la aplicación ordenada y por turnos a los grupos priorizados, en la última semana se realizaron operativos especiales donde se vacunó por demanda espontánea (sin turno) a personas que no habían podido registrarse.En toda la provincia continúan con los operativos para aplicar las vacunas contra el Covid-19 en función de lo planificado en el Plan Rector diseñado por la provincia.Tal y como estaba previsto, ya se inoculó casi a la totalidad del personal de salud; a personas que se encuentran en establecimientos de larga estadía, es decir, geriátricas y gerontológicas más su personal de apoyo (98,5%); y en los hospitales monovalentes (100%). Además se continúa avanzando con el personal estratégico que incluye fuerzas de seguridad y docentes de nivel inicial y especial entre otros (23,6%) así como con los pacientes dializados.Cabe mencionar que, en el caso de adultos mayores, los grupos no se cierran sino que se va avanzando progresiva y escalonadamente en función de la disponibilidad de dosis. De este modo durante la última semana, además de continuar convocando con turno a las personas del grupo de 60 a 69 años (que fuera habilitado días atrás), en diferentes departamentos se realizaron operativos especiales en los que se inoculó a personas más añosas que no habían podido dejar registrada su voluntad de recibir la vacuna. Puntualmente se concretaron estas instancias en localidades como Paraná, Concordia, Chajarí, Nogoyá y Colón, entre otras.En cuanto al desarrollo de la campaña en la última semana, y de acuerdo a los datos del Registro Federal de Vacunación (Nomivac), entre el lunes 12 y el viernes 16 de abril por la tarde se cargaron 18.288 dosis aplicadas. En ese lapso los departamentos que alcanzaron la mayor cantidad de personas inoculadas fueron: Paraná (4.169); Concordia (4.005); Gualeguaychú (2.888) y Uruguay (1.037).Además, se informó que en la última semana ingresaron 8.601 nuevas dosis de la vacuna de Sinopharm que arribaron el martes 13 a la cámara de frío de la Segunda Brigada Aérea en Paraná.En cuanto a la disponibilidad de vacunas, hasta este viernes la provincia recibió 219.601 dosis en total. Concretamente: llegaron 117.400 dosis de la vacuna Sputnik V (87.050 del primer componente y 30.350 del segundo); 23.400 dosis de Covishield; y 78.801 dosis de Sinopharm. Asimismo, de acuerdo a los datos reportados en el Nomivac, en Entre Ríos ya se han colocado 162.520 dosis (entre los tres tipos de vacuna disponibles).Cabe citar que todos estos datos pueden ser consultados en el Monitor de Vacunación Covid, disponible en la web del Ministerio de Salud (www.entrerios.gov.ar/msalud/), que es actualizado a diario.Asimismo, se recuerda que siguen vigentes los diferentes medios para registrar la voluntad de recibir la vacuna: el trámite se puede hacer vía web (ingresando en https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E); acercándose al establecimiento sanitario más cercano; o bien de forma telefónica al 0800-888-8228. Sobre este último canal se solicitó insistir con el llamado ya que, si bien por momentos puede estar saturada esta vía, recientemente se han incorporado más líneas por la significativa demanda existente.Específicamente se reitera a adultos de entre 60 y 69 años que continúa abierta la inscripción para registrar la voluntad de inoculación por cualquiera de las vías antes mencionadas.Finalmente, es importante tener presente que los turnos para concurrir a recibir la dosis correspondiente son comunicados por correo electrónico o WhatsApp entre las 24 y 48 horas previas a la aplicación; y en los casos necesarios se organiza la vacunación domiciliaria mediante una estrategia coordinada con los centros de salud de cada barrio.