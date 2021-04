"Pedimos que se vuelva atrás con las clases presenciales en zonas críticas"

Acuerdo salarial

En las últimas horas el Presidente de la Nación informó una serie de restricciones para todo el AMBA con el objetivo de frenar la cantidad de contagios de coronvirus y delegó a los gobernadores de las provincias que decidan sobre las medidas a tomar en cada territorio en particularesque "desde el principio señalamos que la presencialidad debía darse en términos de seguridad, higiene y con el resguardo necesario. Actualmente advertimos un crecimiento de contagios, en las distintas localidades y territorios , por eso desde CTERA"."Acompañamos las definiciones del Presidente porque entendemos que hay que resguardar la salud sobre la economía, y eso originó que no haya ningún colapso en ningún lado. Debemos entender que la virtualidad no es para siempre, sino que será un tiempo y luego volveremos a las clases en las escuelas porque el vínculo es necesario para enseñar y aprender", resaltó.Por otro lado, Peccin hizo referencia al acuerdo que arribó el colectivo docente con el gobierno provincial sobre la oferta salarial.Luego de 45 días de haber instalado la carpa blanca frente a Casa de Gobierno, en forma de protesta, este jueves comenzaron a desarmarla. "La lucha fue en rechazo al porcentaje de aumento y a partir del plan de lucha se derivaron dos o tres propuestas más acerca de la discusión salarial donde se aceptó la última. Si la carpa no hubiese estado, el gobierno hubiera avanzando con un decreto hace mucho tiempo", confirmó Peccin.Finalmente, dijo que "siempre respetamos la democracia sindical y en el Congreso del día miércoles la mayoría acepto la última propuesta. Seguiremos luchando por la paritaria de condiciones laborales que está abierta"En tanto, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, a Elonce TV que "fueron 45 días muy intensos, todos reivindicamos la carpa porque logramos el objetivo sindical y además nos permitimos diversos debates, charlas y vivimos fechas muy importantes".Sobre el acuerdo salarial dijo que "la discusión no está cerrada, sino que de acuerdo a las variables económicas no volveremos a sentar para plantear esta cuestión".