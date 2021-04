Disponen que trenes y colectivos traben sus ventanillas para que no se cierren

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó esta mañana en su despacho de la Casa Rosada, una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, su par de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Transporte Mario Meoni, para analizar el desarrollo de las medidas que se tomaron en materia de transporte, tras el crecimiento de los casos de COVID-19 en nuestro país.Durante el encuentro, del que también formó parte el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, los funcionarios coincidieron en que se intensificaron los controles y se redujo la circulación en el transporte, a partir de las medidas implementadas la semana anterior.Luego de la reunión, Meoni afirmó que “ratificamos las medidas que estaban tomadas y que están vigentes desde el año pasado, como la ventilación de unidades tanto de trenes como de micros” y aclaró: “Lo que estamos haciendo es adoptar acciones complementarias, como la fijación de ventanillas, para que no se puedan cerrar y que más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente”.El ministro de Transporte aseveró además que “todas estas medidas que se van a aplicar están consensuadas con las empresas y van a estar en funcionamiento a partir de que cada una de ellas pueda ir haciendo las adecuaciones necesarias”.Aclaró al respecto que “tenemos 18 mil unidades de micros funcionando en la región metropolitana, 1900 frecuencias diarias de trenes, con lo cual son 200 trenes todos los días funcionando con una cantidad importante de vagones, por lo que es algo que no se puede realizar de manera inmediata”.“Hemos profundizado los protocolos en cada una de las áreas para evitar los contagios y garantizar los servicios” destacó Meoni, quien subrayó que “ya hemos dado la instrucción para que las ventanillas de los ferrocarriles deban permanecer abiertas todo el tiempo”.Con respecto al incremento del uso del transporte público a partir de las vuelta a las clases presenciales, Meoni señaló: “El incremento en el transporte es de entre 300 mil y 400 mil pasajeros más por día, un 15 al 20 por ciento de la totalidad de los que se mueven. No creo que modifique sustancialmente la cantidad de pasajeros en el transporte, excepto en el horario de la mañana que tiene algún impacto, no así al mediodía, que es una “zona de valle”, como le llamamos nosotros. Y añadió: “No consideramos que, desde el transporte, sea un inconveniente mayor al existente el de la educación”.