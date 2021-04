Se prorrogan las restricciones a la pesca comercial y deportiva en el río Paraná

Asignación de cupos

La Resolución 722/21 de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, establece no innovar el cupo de extracción total de pescado de río de jurisdicción provincial del río Paraná -de 1596,56 toneladas para los meses de abril a junio del 2021-, para la especie Sábalo y el denominado pescado de línea -especies acompañantes según terminología del proyecto Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná (Ebipes).Según detalla la resolución, “La asignación de cupos en particular será realizada por la Dirección de Recursos Naturales, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada interesado y de conformidad a lo dispuesto en los considerandos de la presente”.En la norma se destaca que “en el caso de los frigoríficos con autorización para exportar, el volumen de extracción y acopio será determinado conforme pautas precedentes, ponderadas según porcentajes promedio de las asignaciones de cupos de exportaciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.Por otra parte, desde el 1º de abril y hasta que las condiciones ambientales permitan revisar esta medida, se extiende el plazo respecto a la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial los días viernes hasta las últimas horas del domingo, incluyendo feriados nacionales y provinciales quedando vigente la Resolución N°453/20 de la Dirección de Recursos Naturales. Mientras que la pesca deportiva en aguas del río Paraná de Jurisdicción provincial será realizada con devolución inmediata de las piezas capturadas.El Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, destacó que “Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del río Paraná que ha aplicado una reducción al cupo de extracción y de acopio -de las que tienen cupo de exportación otorgados-“. Y resaltó que “si se continúa entregando el cupo de exportación mensual que comenzó este año, habremos exportado un tercio de lo exportado durante el 2019 y habremos extraído en igual porcentaje el recurso del río. Esto demuestra el impacto de las medidas tomadas tanto en la Mesa de Pesca Continental como en nuestra Provincia, en función de cuidar la actividad pesquera y el recurso”.Según los registros de las alturas hidrométricas del río Paraná en puerto Victoria, comunicado por el Centro de Informaciones Metereológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se ha registrado un incremento progresivo de los mismos desde el fin de mes de enero, manteniéndose desde mediados de febrero a la fecha en valores de 3,5 mts. De todos modos, el Instituto Nacional del Agua sobre Posibles Escenarios Hidrológicos en la Cuenca del Plata, durante el período abril a junio de este año pronostica condiciones normales a deficitarias de precipitaciones para el litoral argentino, cuenca del río Paraná.Si bien el informe del recurso ictícola de la provincia de Entre Ríos concluye en primer lugar que se pudo apreciar la existencia de Prochilodus Lineatus (sábalo) en talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial y el mismo sigue siendo predominante en el Río Paraná; habiendo situaciones favorables como el repunte del río que se está sosteniendo en la baja cuenca del río Paraná en el último período y un clima acorde para la progenie y momentos propicios para el desove; la decisión del gobierno provincial en consonancia con estudios interjurisdiccionales del recurso ictícola considera pertinente continuar la implementación de medidas precautorias sobre el recurso pesquero, a los fines de su preservación y hasta tanto se realicen nuevos estudios ícticos provinciales y nacionales como EBIPES.La medida va acompañada con controles en los principales puertos de desembarque de pescado, y la no innovación en las asignaciones mensuales para exportación de pescado.A través de las direcciones de Recursos Naturales y Fiscalización (dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería) se llevaron adelante varias acciones de control en puntos estratégicos, que fueron trabajadas de modo articulado con Puerto de Fiscalización de la ciudad de Victoria, Prefectura Naval Argentina, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, la Policía de Entre Ríos y Gendarmería. Los operativos fueron diversos e incluyen el control de las tallas y artes de pesca permitidas, aberturas de mallas y la habilitación mediante el carnet otorgado por la Dirección General de Fiscalización de la provincia.