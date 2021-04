Trotta: "Se debe mantener una presencialidad cuidada en las aulas"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó este jueves que, si bien "se han detectado casos positivos" de coronavirus en escuelas, "no" tienen "detectado que se produzcan los contagios en un espacio institucional donde se pueden cumplir los protocolos".El funcionario se refirió de esta forma a las voces contrarias a la presencialidad en las escuelas y al "regreso a la presencialidad cuidada"."La presencialidad no es una cuestión de deseos" sino que se debe implementar en "base a lo que refleja la evidencia", dijo Trotta y añadió: "Sí se han detectado casos positivos, por supuesto, pero lo que no tenemos detectado es que se produzcan los contagios en un espacio institucional donde se pueden cumplir los protocolos".En declaraciones a Radio 10, Trotta agregó que el Gobierno nacional siempre promovió "la presencialidad cuidada " y que, para eso, fueron aprobados "protocolos para el regreso seguro" a las aulas en el inicio del actual ciclo lectivo."Y fuimos avanzando, los pasos que damos hoy se sustentan en la evidencia construida, la aplicación de protocolos del 2020 y 2021, llevamos vacunados un tercio de docentes y auxiliares, y la evidencia nos confirma que no se producen contagios en las escuelas", precisó el titular de la cartera educativa.Por otro lado, dijo que "se cargan también todos los incidentes" de contagio para analizar si hay que "hay que suspender" la presencialidad eventualmente, en un lugar específico y por un tiempo determinado."Los protocolos son los más estrictos del mundo y si hay que suspender la presencialidad tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible según lo que acordamos con todas las jurisdicciones", sumó el ministro en relación a lo resuelto en el ámbito del Consejo Federal de Educación, con la participación de las autoridades educativas de todo el país.En tanto, añadió que "hay jurisdicciones que han vacunado a más del 70 por ciento del personal docente".El ministro destacó que ahora se sabe "más" de lo que se sabía el año pasado en relación a la enfermedad y agregó: "Cumplimos el objetivo sanitario, estamos en un proceso de vacunación y eso nos permite tener respuestas distintas a las que teníamos en el 2020".Respecto de la relación con las autoridades porteñas, sostuvo que "dialogaron con el jefe de Gobierno para el regreso seguro a la presencialidad" y tienen "diálogo constante"."Hemos tenido diferencias pero debemos dejarla de lado en pos de cuidar la salud", completó."Tenemos un país federal y es necesario articular las miradas. Las diferencias son políticas, tenemos voluntad de diálogo y Cambiemos no se ha caracterizado por vocación de diálogo con las organizaciones gremiales", agregó.Remarcó que el Gobierno de Alberto Fernández "se ha caracterizado por el diálogo" y asumió que esa actitud "es una fortaleza" de esta gestión.