Definirán nuevas medidas restrictivas para bajar la circulación del coronavirus

"Vamos a proponer una serie de medidas en la semana para maximizar los cuidados y minimizar la circulación", indicó el jefe de Estado en declaraciones a C5N y adelantó que se tratará de "bajar la circulación en general, que la administración pública trabaje a distancia, pero no es volver a un aislamiento estricto".El Presidente señaló que este domingo mantendrá una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para evaluar las medidas que se anunciarán en los próximos días.y que en el Gobierno están "muy preocupados por laporque todo indica que es particularmente virulenta en el contagio y que tiene una mayor letalidad"."Viene de todos nuestros países vecinos y, advirtió el mandatario al justificar la necesidad de tomar nuevas medidas, al tiempo que dijo estar "agradecido a los argentinos que acompañaron" con el cumplimiento de los cuidados sanitarios."Mi deber es seguir encontrando vacunas a la mayor velocidad y que las personas de riesgo se vacunen lo antes posible", agregó el Presidente, al tiempo que aclaró: "No anunciamos dosis que no teníamos, contamos los contratos que habíamos firmado".y que se está evaluando "comprar cinco millones más" porque "es una vacuna de muy buena calidad que está dando muy buenos resultados".Además, destacó que "Rusia está cumpliendo con su compromiso de mandar semanalmente una cantidad de dosis que nos permita vacunar sin parar" y que mientras se mantenga ese ritmo de envío el país podrá "acelerar" la vacunación.sobre distintos temas, entre ellos, el caso del llamado "vacunatorio VIP" y la campaña de vacunación en general.Sobre el escándalo, el Presidente remarcó que "fue un hecho aislado" y, respecto del ex mandatario, afirmó que "no entiende la situación" y agregó: "Macri no se enteró que Chile firmó un contrato con Pfizer que Pfizer no cumplió, y por ello tuvieron que ir a comprar una vacuna china, que tiene características diferentes a la que adquirimos nosotros"."Me impresiona mucho que Macri no se dé cuenta del desastre que ha hecho", señaló el Presidente al tiempo que sostuvo que "hay un punto en que no son errores, es convicción, acá no se equivocaron, hicieron lo que querían".Además,en el tema de la deuda y afirmó: "Lo que busco, que es lo que Cristina dice y yo también -no sé dónde está la contradicción- es cómo le pagamos 18 mil millones de dólares"."No es nuestro deseo no pagar, el tema es que la obligación de pagar no se convierta en algo que nos perturba", afirmó el mandatario.Tambiéndurante la gestión de Macri y señaló: "Cristina está considerada jefa de una asociación ilícita por haber sido la Presidenta de la República. La verdad es que no tienen idea de lo que es el Derecho. Esto que hicieron repugna al Estado de derecho y alguien tiene que responder".En la misma línea, el jefe de Estado recordó la modificación que hizo Macri por decreto de la ley de blanqueo de capitales "que prohibía que los familiares directos de funcionarios pudieran blanquear dinero y él lo corrigió por decreto, que es algo gravísimo".