Preocupa la demora del tratamiento de la Ley de Enfermería

“Es evidente que falta una instancia de diálogo en la que sinceremos las posiciones, dejemos de lado las mezquindades y nos pongamos a pensar en los enfermeros”, aseveró la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.



El año pasado la senadora Claudia Gieco (Frente Justicialista-Diamante) había adelantado que se iba a presentar una nueva iniciativa, elaborada con aportes de diferentes sectores, de gremios e incluso del Ministerio de Salud: “La idea es hacer una ley que se adapte a la realidad actual, ya que la ley de Allende quedó desactualizada”, había dicho, al tiempo que indicaba que la senadora Nancy Miranda sería la autora.



Los meses pasaron y sigue sin haber novedades sobre el tema: “Lamentamos que siga postergándose la discusión sobre la Ley de Enfermería; no se ha presentado un proyecto nuevo si se ha tratado el que tiene media sanción de Diputados (de autoría del ex diputado José Allendey titular de UPCN), por lo que están frenadas todas las posibles mejoras para el sector”, sostuvo la dirigente Carina Domínguez.



“El aumento que unilateralmente otorgó el Gobierno provincial sólo es del 15% y ninguna de las cuestiones específicas de enfermería ha sido atendida debido a la falta de una ley que contemple cuestiones que hacen a la carrera del sector”, afirmó.



“Los enfermeros necesitan tener salarios y condiciones laborales acordes a las tareas que realizan. Estamos ante un escenario complejo como este de pandemia, donde los enfermeros han jugado un papel fundamental en la atención y ni siquiera esto ha despertado la voluntad política de al menos reunir a los involucrados y ver a qué acuerdos se puede arribar para avanzar en una ley”.



Cabe destacar que la ley presentada por José Allende -que cuenta con media sanción de Diputados- se encuentra en la Comisión de Salud del Senado, pero no ha sido tratada: “Sabemos que el Ministerio de Salud planteó una serie de objeciones y aportes al proyecto, pero la Comisión no avanzó para evaluar cuáles son los aspectos conflictivos del proyecto. Es evidente que falta una instancia de diálogo en la que sinceremos las posiciones, dejemos de lado las mezquindades y nos pongamos a pensar en los enfermeros”, concluyó la Secretaria Gremial de UPCN. (Fuente: APF)