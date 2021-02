Allanamiento al Ministerio de Salud: analizan filmaciones de quiénes ingresaron

Allanamiento

El croquis del lugar donde supuestamente funcionó un "vacunatorio VIP" contra el coronavirus, el registro de ingresos de los últimos 60 días y las imágenes de las cámaras de seguridad son algunas de las pruebas que recolectó la Policía Federal en el allanamiento al Ministerio de Salud y que ahora ya están en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.Fuentes judiciales informaron a NA que aún está pendiente el allanamiento que pidió el fiscal federal Eduardo Taiano al Hospital Posadas, cuyo personal fue el que inoculó a una lista de funcionarios políticos, periodistas y dirigentes sindicales, así como familiares de los mismos.Del allanamiento realizado en la noche del pasado lunes la jueza ya cuenta con un croquis del lugar donde supuestamente funcionó el "vacunatorio VIP", así como también se prestó particular atención a un centro de vacunación que funcionó años atrás en el quinto piso en una campaña contra la gripe.Además, por estas horas la jueza Capuchetti define el pedido de allanamiento que también está dirigido al Hospital Posadas.La idea es planificar qué se va a buscar en ese allanamiento y no se descarta que la jueza amplíe las medidas en el lugar más allá de las que solicitó el fiscal Taiano.Por ahora, los dos únicos imputados son el ex ministro de Salud Ginés González García y su sobrino, Lisandro Bonelli, quien fuera personal del Ministerio de Salud y también renunció a raíz del escándalo.Muchos de los vacunados en el Hospital Posadas alegaron que accedieron a recibir la vacuna de manera irregular por su edad, su salud, y su función, como en el caso del diputado nacional Eduardo Valdés, quien remarcó que accedió a la vacuna porque tiene 65 años, sufre enfermedades preexistentes, y se encontraba próximo a participar del viaje oficial a México junto a Alberto Fernández.Otros adjudicaron la inoculación a su rol, como es el caso del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien tiene 38 años. Su acceso a la vacuna, aseguró, fue avalado por la Unidad Médica Presidencial en el marco de los viajes oficiales, en especial, para establecer las negociaciones con el FMI.Otros, sin embargo, tuvieron roles mucho menos críticos para el estado, con edades mucho más jóvenes.