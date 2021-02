Femer rechazó la contrapropuesta de Iosper: “No alcanza a cubrir la inflación”

Política Femer rechazó la propuesta pero expresó su disposición al diálogo con el Iosper

Las autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y los Círculos Médicos que la conforman rechazaron la última propuesta de incremento respecto a las prácticas y consultas realizada por parte de Iosper.Sobre este tema, Fernando Vázquez Vuelta, indicó aque “la contrapropuesta de Iosper no llega a cubrir la inflación, teniendo en cuenta que no tenemos aumentos desde marzo del año pasado”.Para avanzar en la negociación, FEMER le pidió a Iosper realizar una a nueva reunión el viernes, “queremos que asistan autoridades de diversos círculos médicos para plantear realidades y poder llegar a un consenso”.Respecto al pedido de que se actualicen los nomencladores, Vázquez dijo que “En relación al tema, dijo que “el nomenclador de Iosper es anticuado y le faltan prácticas, es por ello que la idea es que se vayan mejorando”.“Nuestra intención es que se arregle lo antes posible la situación para que los afiliados no se veían implicados”, sostuvo.